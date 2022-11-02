 

Разин решил стереть память о Шатунове: Запрещено!

02.11.2022, 0:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В июне этого года
не стало Юрия Шатунова — солиста легендарной группы “Ласковый май”.
Причиной ухода медики назвали обширный инфаркт 48-летнего мужчины. После
проведенной проверки Следственный комитет пришел к выводу, что никаких
сторонних факторов смерти нет.

Поклонники начали
строить свои версии происходящего. Многие поспешили заявить, во всем виноват
продюсер группы Андрей Разин. По слухам, именно из-за разбирательств на
авторские права и патенты здоровье Юрия Шатунова сильно ухудшилось.

Теперь же, после
ухода солиста, Андрей Разин потихоньку стирает память об артисте из социальных
сетей, радиостанций и др. В видеообращении к зрителям продюсер заявил, что
через два-три месяца весь контент, посвященный группе “Ласковый май”
и Юрию Шатунову будет удален из Сети, а любое несогласованное мероприятие —
немедленно заблокировано.

“Исполнение
песен “Ласкового мая” запрещено! Все песни, которые исполняются
группой, будут заблокированы во всех социальных сетях”, — говорит Разин.

Единственный
источников информации о Юрии станет собственный ютуб-канал Андрея Разина.
Продюсер спешит заверить, что при специальном запросе отдельные площадки смогут
получить права на фотографии и видео с артистом, но свободное использование
творчества — недопустимо.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.12.20 / Скандалы: Папа купил автомобиль…

03.07.21 / Даже в жару кожа сияет. Как ухаживать летом при помощи косметики и питания

20.08.22 / Военкор Симонов объяснил, почему фильм “Солнцепек” Пригожина стал пророческим для Донбасса

16.01.21 / Илья Варламов высоко оценил качество жилищного строительства в Центральной Африке

18.08.22 / Тенденции причесок осень-зима 2022 и модное окрашивание: главные стили холодного сезона

10.07.20 / Скандалы: Рыбная ловля для Дмитрия Медведева

14.01.22 / Мнение: Журналисты плодят террористов, проверка школьников на отклонения и тесты при покупке оружия

23.04.22 / Отказ от российского топлива грозит Германии миллиардными потерями и рецессией

10.08.22 / Ну, очень круто, чо – Личное мнение

18.01.22 / Эксперт Михаил Колодочкин рассказал, когда автопроизводители откажутся от машин на механике

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика