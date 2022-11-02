Разин решил стереть память о Шатунове: Запрещено!
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В июне этого года
не стало Юрия Шатунова — солиста легендарной группы “Ласковый май”.
Причиной ухода медики назвали обширный инфаркт 48-летнего мужчины. После
проведенной проверки Следственный комитет пришел к выводу, что никаких
сторонних факторов смерти нет.
Поклонники начали
строить свои версии происходящего. Многие поспешили заявить, во всем виноват
продюсер группы Андрей Разин. По слухам, именно из-за разбирательств на
авторские права и патенты здоровье Юрия Шатунова сильно ухудшилось.
Теперь же, после
ухода солиста, Андрей Разин потихоньку стирает память об артисте из социальных
сетей, радиостанций и др. В видеообращении к зрителям продюсер заявил, что
через два-три месяца весь контент, посвященный группе “Ласковый май”
и Юрию Шатунову будет удален из Сети, а любое несогласованное мероприятие —
немедленно заблокировано.
“Исполнение
песен “Ласкового мая” запрещено! Все песни, которые исполняются
группой, будут заблокированы во всех социальных сетях”, — говорит Разин.
Единственный
источников информации о Юрии станет собственный ютуб-канал Андрея Разина.
Продюсер спешит заверить, что при специальном запросе отдельные площадки смогут
получить права на фотографии и видео с артистом, но свободное использование
творчества — недопустимо.
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