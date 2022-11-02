Разин решил стереть память о Шатунове: Запрещено!

В июне этого года

не стало Юрия Шатунова — солиста легендарной группы “Ласковый май”.

Причиной ухода медики назвали обширный инфаркт 48-летнего мужчины. После

проведенной проверки Следственный комитет пришел к выводу, что никаких

сторонних факторов смерти нет.

Поклонники начали

строить свои версии происходящего. Многие поспешили заявить, во всем виноват

продюсер группы Андрей Разин. По слухам, именно из-за разбирательств на

авторские права и патенты здоровье Юрия Шатунова сильно ухудшилось.

Теперь же, после

ухода солиста, Андрей Разин потихоньку стирает память об артисте из социальных

сетей, радиостанций и др. В видеообращении к зрителям продюсер заявил, что

через два-три месяца весь контент, посвященный группе “Ласковый май”

и Юрию Шатунову будет удален из Сети, а любое несогласованное мероприятие —

немедленно заблокировано.

“Исполнение

песен “Ласкового мая” запрещено! Все песни, которые исполняются

группой, будут заблокированы во всех социальных сетях”, — говорит Разин.

Единственный

источников информации о Юрии станет собственный ютуб-канал Андрея Разина.

Продюсер спешит заверить, что при специальном запросе отдельные площадки смогут

получить права на фотографии и видео с артистом, но свободное использование

творчества — недопустимо.