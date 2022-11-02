France 24 – сторонники Болсонару отказываются признавать его поражение на выборах в Бразилии

Сторонники ультраправого президента Бразилии Жаира Болсонару вышли на улицы, чтобы выразить несогласие с результатами президентских выборов, на которых победу одержал левый кандидат Лула да Силва. Новый лидер страны призвал хранящего молчание Болсонару к мирной передаче власти, в то время как мировые лидеры поспешили поздравить его и возобновить связи с латиноамериканским государством после четырёх лет дипломатической изоляции, пишет France 24.

Эти автомобилисты не могут проехать дальше: проезд по дороге между Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу заблокировали сторонники ультраправого президента. Для этих людей, поддерживающих Болсонару, не может быть и речи о том, чтобы признать поражение своего кандидата в борьбе с Лулой.

АНТОНИЕЛ АЛМЕЙДА, протестующий сторонник Болсонару: Мы не согласимся с потерей всего, чего достигли до этого момента. Мы хотим того, что отражает наш девиз: «Порядок и прогресс». Мы не согласимся с тем, как прошли выборы.

ЭЗЕКИАС, дальнобойщик и сторонник Болсонару: Болсонару отстранили силой. Мы вернём ему власть нашей собственной силой — силой дальнобойщиков.

Сторонники Болсонару вышли на улицы почти по всей стране. По данным властей, вечером в понедельник участники более 230 протестных акций заблокировали дороги по крайней мере в 16 из 27 бразильских штатов. В столице государства Бразилиа усилили охрану государственных учреждений.

Судя по всему, сам президент тяжело воспринял своё поражение. С воскресенья он не выпустил ни одного заявления и не появлялся на публике. Жаир Болсонару провёл понедельник в президентском дворце.

Такое молчание беспокоит выбранного президента: ранее Жаир Болсонару предупредил, что не признает результаты выборов в случае поражения. В воскресенье Лула призвал к мирной передаче власти. Пока же его победу приветствовали лидеры всего мира, которые торопятся возобновить крепкие связи с Бразилией после четырёхлетней дипломатической изоляции.

Дата выхода в эфир 01 ноября 2022 года.