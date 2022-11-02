 

MMnews – «всё сделано» — Трасс обвинили в атаке на «Северные потоки» после слива её частной переписки

02.11.2022, 0:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Бывшего премьера и министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заподозрили в причастности к подрыву «Северных потоков». Поводом для обвинений послужило попавшее в руки хакеров сообщение, которое политик отправила госсекретарю США Энтони Блинкену вскоре после нападения на российские газопроводы, пишет MMnews.


AP

Бывший премьер и министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс подтверждала госсекретарю США Энтони Блинкену успех атаки на «Северные потоки». С таким предположением выступил популярный онлайн-комментатор, пишет MMnews.

Издание напоминает, что ранее Министерство обороны РФ обвинило военнослужащих британского флота в причастности к взрыву на газопроводах. Лондон назвал это заявление «ложным» и «отвлекающим внимание».

Параллельно с этим в британской прессе появилась информация о том, что приватная переписка Трасс с иностранными чиновниками, в том числе об украинском конфликте, попала в руки зарубежной разведки. О взломе стало известно ещё во время летней кампании за премьерский пост, но власти Британии предпочли замять скандал.  

Однако пользователь Kim Dotcom — уроженец ФРГ Ким Шмитцем, который называет себя «борцом за свободу в интернете», — считает, что именно взломанная переписка британского политика убедила Москву, что за нападением на «Северные потоки» стоял Лондон. «Лиз Трасс использовала свой айфон, чтобы отправить госсекретарю Блинкену сообщение о том, что «всё сделано» через минуту после того, как взорвался трубопровод, и прежде чем кто-либо ещё узнал об этом», — отметил блогер, обращаясь к своим сотням тысяч подписчиков в Twitter.*

Шмитц также предполагает, что данные были получены с помощью взлома iCloud. «Не только «Пять глаз»** имеют обходной администраторский доступ ко всем базам данных IT-гигантов. У РФ и Китая тоже есть высокотехнологичные киберподразделения», — отмечает онлайн-комментатор. Он также находит забавным, что американские и британские чиновники, имеющие доступ к сверхсекретной информации, предпочитают пользоваться личными телефонами вместо зашифрованных каналов связи.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ожидает ответа Лондона по поводу возможного сообщения экс-премьера Британии Лиз Трасс после ЧП на «Северных потоках».

** Разведывательный альянс, который включает Австралию, Канаду, Новую Зеландию, Британию и США (прим. ИноТВ).


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.09.21 / Шоколадные цветовые решения и естественность: модные тренды макияжа осеннего сезона

07.07.22 / Волнистый боб – стрижка, о которой мечтают в этом сезоне многие модницы

20.04.22 / Какое оружие поставляет США в Украину?

18.05.21 / Без контроля над космическими вооружениями, война в космическом пространстве между Китаем, Россией и США «неизбежна» и может привести к ядерному конфликту

11.08.22 / ОПЕК заявляет, что Россия может увеличить добычу жидких углеводородов до 0,77% к 2022 году

06.09.22 / «Работодатель стал врагом» — известный ведущий объяснил феномен «тихих увольнений» среди американцев

06.08.20 / Когда можно все: принц Чарльз решил продлить свои летние каникулы по забавной причине

19.09.22 / WION – космическое партнёрство США и России продолжается даже на фоне санкций

23.10.20 / Скандалы: «Никакого никеля от «Норникеля»

04.08.21 / Алисия Викандер и Майкл Фассбендер впервые стали родителями

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика