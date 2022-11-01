Валя умыла – Личное мнение

На Валю Карнавал любят наезжать заслуженные деятели. Не знаю, почему она им не нравится:



Фото: Соцсети

Объективно, Валя, может быть, и не самая талантливая блогерка-исполнительница, но и ничего плохого сказать про неё нельзя.

Возможно, Валю не любят за молодость. Или за большие заработки. Или наезжают, потому что ответить она не может или не хочет.

Её ругают, она не отвечает. Характер воспитанный. Не привыкла ругаться в ответ, как это принято.

Как такую не обидеть, если ответки нет? Это же прямо лакомый кусочек какой-то!

«Эта сторона хейта – самая тяжелая. Взрослый костяк в моем понимании должен поддерживать, наставлять молодых. Но у меня никакой обиды нет».

Совершенно правильно — чего делить пенсионерке со студенткой? Ты ей помоги, а не хочешь помогать, так просто пройди мимо.

Но видимо пройти мимо никак не получается. Зависть это или что-то ещё?

«Есть четкое понимание того, как я не буду вести себя в старости», — поняла Валя.

Отличный вывод сделала Карнаваля. На себе прочувствовала, как нужно и как не нужно себя вести. В 20 лет — это важный урок.

А когда у вас есть возможность на кого-то выплеснуть свой негатив, вы сдерживаетесь?

—