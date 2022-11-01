 

Ученые доказали, что мурлыканье кошки полезно для человека

01.11.2022, 23:35, Разное
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Было установлено, что кошачье мурлыканье оказывает на человека расслабляющее и успокаивающее воздействие. Это может облегчить боль при остеопорозе, улучшить регенерацию ткани и сращивание костей.

Известно, что при мурчании чередуются два звуковых импульса, которые производятся перед вдохом и выдохом животного. Этот звук по-разному звучит у каждого представителя кошачьих. На сегодняшний момент эксперты не могут объяснить, как происходит мурлыканье, но терапевтический эффект от него уже доказан.

Таким образом, продолжительность жизни владельцев кошек дольше в среднем на 10 лет. Такие люди чаще страдают от заболеваний сердечно-сосудистой системы.


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