 

“Сообщаю”: намекнувшая на пол ребенка Орлова принимает поздравления

01.11.2022, 22:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

“В 40 лет жизнь только начинается”, – говорила героиня Веры Алентовой в фильме “Москва слезам не верит”. Ольга Орлова убедилась в верности этого изречения. Сейчас ведущей телепроекта “Дом-2” 44, и она ждет ребенка. О беременности экс-солистка группы “Блестящие” сообщила недавно.

Орлова подарит малыша своему возлюбленному Валерию, с которым узаконила отношения в прошлом году. Интересно, что у Ольги есть взрослый сын от первого брака. Телеведущая родила Артема от бизнесмена Александра Карманова. Артистка рассталась с предпринимателем, когда их общему ребенку было три года.

Орлова целиком и полностью погружена в беременность. Она не перестает писать об этом в своих аккаунтах в социальных сетях. Например, недавно знаменитость рассказала поклонникам анекдот о будущем отце, который нетерпеливо спрашивает доктора о том, когда ему сообщал пол его сына.

“Сообщаю: пол вашего сына – девочка”, – процитировала Ольга доктора из анекдота.

Посмеявшись над комичностью короткой истории, телеведущая прикрепила эмодзи в виде девочки с бантиком. Поклонники решили, что Ольга Орлова ждет именно дочь, поэтому принялись поздравлять знаменитость. Ведущая “Дома-2”, намекнув на пол будущего ребенка, пока не стала вносить ясность.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.10.22 / Во Франции продолжаются забастовки сотрудников нефтегазовых компаний

21.11.21 / Мнение: Письмо: “Без обязательств”

28.03.22 / Ученые представили устройство для щекотки ног, снимающей стресс

15.04.21 / Подготовлен законопроект о переселении москвичей в Арктику

09.09.22 / Лиз Трасс взошла на британский престол под именем Елизавета III

25.11.20 / Скандалы: Отравленная «Аленка»

26.02.22 / Задачи не полицейские, а боевые

01.07.22 / Independent – британский министр вспомнил про Путина ради критики шотландцев

08.06.21 / Набор инструментов, который должен быть у одинокой женщины: совет от мастера на все руки

16.02.22 / В США потребовали от РФ доказательств отсутствия планов «нападения»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика