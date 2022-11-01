 

“Любовники”: Прилучный показал любимую женщину старше себя

01.11.2022, 22:55, Разное
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1 ноября в Москве
состоялась премьера российской комедии режиссера Елены Хазановой “Любовники”.
Сюжет фильма крутится вокруг троих друзей, которые пытаются наладить личную жизнь,
а заодно и помочь другим мужчинам не нарваться на коварных любовниц. Главные
роли исполнили Роман Курцын, Алексей Золотовицкий и Павел Прилучный.

Последний
появился на премьере не один, а в интересной компании. Павел Прилучный показал
публике любимую женщину старше себя — свою новоиспеченную тещу Гаянэ Брутян.
Напомним, что в августе этого года актер связал себя узами брака с молодой
актрисой Зепюр Брутян. Пара познакомилась на съемочной площадке несколько лет
назад.

Глядя на
фотографии с мероприятия, невозможно не отметить счастливые лица молодой семьи.
Несмотря на традиционное воспитание армянской девушки, Зепюр и Павел не
стесняются демонстрировать свои чувства на камеру.

Для выхода в свет
теща Павла Прилучного, как и Зепюр, собрала волосы в высокую прическу и сделала
легкий макияж. Как и дочь, она надела каблуки, чтобы выглядеть гармоничнее рядом
с высоким Павлом. И хотя громкой премьеры фильмы не случилось, объективы
фотографов были прикованы к улыбающейся троице.


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