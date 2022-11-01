“Любовники”: Прилучный показал любимую женщину старше себя

1 ноября в Москве

состоялась премьера российской комедии режиссера Елены Хазановой “Любовники”.

Сюжет фильма крутится вокруг троих друзей, которые пытаются наладить личную жизнь,

а заодно и помочь другим мужчинам не нарваться на коварных любовниц. Главные

роли исполнили Роман Курцын, Алексей Золотовицкий и Павел Прилучный.

Последний

появился на премьере не один, а в интересной компании. Павел Прилучный показал

публике любимую женщину старше себя — свою новоиспеченную тещу Гаянэ Брутян.

Напомним, что в августе этого года актер связал себя узами брака с молодой

актрисой Зепюр Брутян. Пара познакомилась на съемочной площадке несколько лет

назад.

Глядя на

фотографии с мероприятия, невозможно не отметить счастливые лица молодой семьи.

Несмотря на традиционное воспитание армянской девушки, Зепюр и Павел не

стесняются демонстрировать свои чувства на камеру.

Для выхода в свет

теща Павла Прилучного, как и Зепюр, собрала волосы в высокую прическу и сделала

легкий макияж. Как и дочь, она надела каблуки, чтобы выглядеть гармоничнее рядом

с высоким Павлом. И хотя громкой премьеры фильмы не случилось, объективы

фотографов были прикованы к улыбающейся троице.