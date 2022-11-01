Зачистить до голых стен

Московские школы обязали за свой счет обустроить убежища в подвалах, а завучей завалили отчетами по безопасности.

В начале октября СМИ сообщили, что в Москве началось обследование подвалов жилых домов для того, чтобы переоборудовать их в бомбоубежища. За годы подвалы оказались забиты хламом, превращены в магазины, склады и даже в люксовые бани с джакузи. Издание «Подъем», сославшись на представителей организаций ЖКХ, рассказало о подготовке бомбоубежищ в школьных подвалах.

Эта новость серьезно всполошила родительскую общественность, так что ряд изданий направил запросы в Министерство образования России. В министерстве все отрицают. Замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова рассказала ТАСС, что получила много запросов от обеспокоенных родителей: «Они также где-то прочитали, что якобы детей могут эвакуировать в неизвестном направлении. Оперативно связалась с министром просвещения Сергеем Кравцовым, чтобы понять, были ли такие указания и насколько вообще эта информация соответствует действительности. Он заверил, что

никаких специальных указаний не было, распространяемая через СМИ, признанные иноагентами в России, информация — фейк! Очередная попытка дестабилизировать ситуацию в стране через информационные каналы».

Опрошенные мною родители ничего не знают: с ними школы пока не проводили бесед о безопасности школьников. Учителя, за редким исключением, тоже пока ничего не заметили. Зато заметили завучи, отвечающие за хозяйственно-бытовые вопросы. Один из них говорит, что Министерство просвещения вообще не имеет отношения к этим проверкам: они организованы по Центральному федеральному обществу по линии МЧС и гражданской обороны — ведь в округе, в том числе в Москве, с 19 октября введен режим соответствующей готовности. Официально говорится, что это укрытия на случай любой чрезвычайной ситуации.

В разных районах города старших по дому зовут в районные управы на лекции по безопасности, на стенах домов появляются указатели — «Бомбоубежище». Проходят проверки подвалов в многоквартирных домах. Увеличены штрафы для жильцов первых этажей за самозахват части подвалов под нужды хранения. Если в подвалах незаконно возведены какие-то конструкции, их начинают сносить.

Школы тоже разбаловались: в их подвалах появились мастерские, костюмерные театральных студий, склады декораций, хранилища турсекций, хозяйственные склады и даже террариумы.

Живые уголки были ликвидированы еще в 2010 году, когда появился запрет на содержание в школах теплокровных животных, так что тех зверей и птиц, которых не смогли быстро разобрать по домам, еще тогда пришлось усыпить. Однако в некоторых школах остались ящерицы и насекомые — какие-нибудь гекконы или палочники, — и участь их на сегодняшний день не определена.

Некоторые учителя на условиях анонимности рассказали, что школы получили предписание в три дня зачистить подвалы до голых стен, чтобы превратить их в простые укрытия. Предполагается ли ремонт — неизвестно. Срок очистки подвалов — до 3 ноября. Мусорные контейнеры на территориях разных школ переполнены декорациями, авторской керамикой, формами для гипсовых отливок, старой мебелью. Вместе с тем, как говорит учитель из ЮЗАО, размещать в убежищах в случае опасности предполагается не только учеников, но и жителей окрестных домов. После того как подвалы будут очищены от всего лишнего, там нужно поставить стулья или скамейки — за счет самих школ: впереди закупка инвентаря. «Там, где есть штатные убежища (со старых времен), — они приводятся в полную готовность, ремонтируется оборудование. То же самое делают управы на своих городских объектах», — рассказывает завуч одной из школ в ЗАО.

То же происходит и в вузах: заведующая кафедрой одного из московских вузов подтверждает, что у них в здании зачищены все подвалы.

Учительница, работающая в школе, где учатся дети с ограниченными возможностями здоровья, рассказывает: «На моем доме появился указатель «Убежище», ведущий в подземный гараж. В школе, где я работаю, официальных распоряжений не было, но мы с завхозом приватно обсудили, где будем прятать детей, если вдруг что. У нас подвал хороший. Нашим ученикам трудно передвигаться, и мы сами всегда думаем о том, как их спасать будем, если вдруг пожар, наводнение, шутер в школу придет или еще что».

Кстати, о шутерах: сразу после стрельбы в Ижевске, в конце сентября, по школам прошли сотрудники Росгвардии с проверкой готовности школы к появлению стрелков. «Нам рекомендовали закрывать жалюзи на окнах первого этажа — но пока только в одном из зданий школы, в остальном решили народ не нервировать, — говорит учитель школы на Юго-Западе Москвы. — Но я пока склонен полагать, что это в рамках общей эмоционально-идеологической мобилизации населения.

Да и все это уходит в бюрократию: какие-то бесконечные листы ознакомления о правилах охраны труда, рабочие группы по антитеррористической защищенности и так далее и так далее».

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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