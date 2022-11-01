Bloomberg – отказываться не будут — Швеция и Финляндия подтвердили возможность размещения у себя ядерного оружия

Премьер-министры Швеции и Финляндии не возражают против размещения ядерного оружия на территории своих стран при вступлении в НАТО, пишет Bloomberg. Об этом политики заявили во вторник на совместной конференции в Хельсинки. Издание напоминает, что парламенты Турции и Венгрии всё ещё не ратифицировали заявки двух североевропейских государств на членство в альянс.



AP

Швеция и Финляндия подтвердили свои намерения не отказываться от размещения баз НАТО или ядерного оружия при присоединении к альянсу. На прошедшей во вторник пресс-конференции в Хельсинки премьер-министр Финляндии Санна Марин сказала журналистам, что её страна не хочет «закрывать любые двери» и что для её членства в НАТО не должно быть «никаких предварительных условий», пишет Bloomberg.

Издание напоминает, что пока не были сделаны какие-либо предложения о размещении ядерных боеголовок или постоянных войск НАТО в двух скандинавских странах, присоединение которых находится на стадии ратификации парламентами союзников. Многолетние просьбы прибалтийских стран о базах остались без внимания со стороны альянса, а американское ядерное оружие находится лишь у горстки членов НАТО, и это подчёркивает, что такие ресурсы, как правило, не распределяются свободно, отмечает Bloomberg.

Марин заявила, что этот вопрос активно не обсуждается в Финляндии, поскольку страны Северной Европы ожидают ратификации своего членства Турцией и Венгрией. Коллегу поддержал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, который указал, что «для Финляндии и Швеции вполне естественно действовать сообща в этих вопросах и соблюдать единую формализацию». По мнению политика, Финляндия и Швеция должны сделать одинаковые выводы и «принять» все возможности альянса, пишет Bloomberg.

Главнокомандующий вооружёнными силами Швеции Микаэль Бюден рекомендовал правительству воздерживаться от установления каких-либо ограничений в преддверии вступления страны в НАТО, в том числе включая размещение ядерного оружия на своей территории. «Проведение красных линий ещё до того, как мы станем членом, только создаст препятствия и трения», — отметил военный на пресс-конференции во вторник, пишет Bloomberg.