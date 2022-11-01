 

«Дискуссионный клуб, а не оборонный альянс» – экс-глава Минобороны Польши дал определение НАТО

01.11.2022, 22:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Франция и Германия оказывают Украине столь скромную помощь не из жадности, отсутствия денег или возможностей, а потому, что не хотят, чтобы Киев победил, уверен экс-министр национальной обороны Польши Ян Парис. В беседе с Radio WNET он объясняет, что в реальности они разделяют отличную от «официальной» натовской политическую концепцию, в которой им нужны сильная РФ и слабые США. Поэтому высокопарные заявления в альянсе не подкрепляются действиями.


AP

«Я думаю, что в течение этих 250 дней мы узнали, что Североатлантический альянс — это тот альянс, немного напоминающий дискуссионный клуб, в котором к общим действиям приступают страны, лишь заинтересованные в них. Короче говоря, в альянсе нет полного единства. Единство имеет место на вербальном уровне, когда нужно подписывать высокопарные заявления об общей позиции», — заявил бывший министр национальной обороны Польши Ян Парис. 

В интервью Radio WNET он объяснил, что в реальности, когда дело касается практической политики, политических действий, каждая сторона принимает решения в индивидуальном порядке. Следовательно, можно сказать, что такие страны, как США, Великобритания или Польша, оказывают Украине очень серьёзную помощь в соответствии со своими возможностями. Одновременно другие богатые страны — Франция и Германия — помогают символически и совершенно непропорциональным в отношении своего потенциала образом. «И это лучше всего свидетельствует о том, что за словами об общей позиции не следуют действия, то есть практика противоречит словам некоторых политиков, таких как господин Макрон или канцлер Германии Шольц…» — подчеркнул он. 

По словам бывшего министра, причина скромной помощи Франции и Германии в адрес Украины не в том, что у них нет денег, возможностей или что они жадные. Он поясняет, что у обеих стран сильно развита оборонная промышленность, большие объёмы экспорта которой идут на весь мир. Такое положение дел говорит о том, что лидеры в этих странах просто-напросто разделяют иную политическую концепцию. «Они не стремятся к защите Украины, им не нужен успех Украины. Им не нужно, чтобы РФ проиграла», — подчеркнул он. 

В беседе Парис объяснил, что Франция и Германия преследуют другие цели. Макрон хочет добиться стратегической автономии Европы от США, в то время как Шольц мечтает создать супергосударство под руководством Германии. По их замыслу, США должны ограничить своё влияние на территории Европы, стать более слабыми. Чтобы добиться такого положения дел, Парижу и Берлину никак не обойтись без более сильной Москвы. Следовательно, пассивная украинская политика этих столиц следует из расходящихся с альянсом целей. 

Экс-министр также развеял спекуляции о том, что РФ оказалась слабой в военном плане. По его словам, она по прежнему ядерная держава с большим экономическим, промышленным и  демографическим потенциалом, которая, по замыслу Франции и Германии, должна стать частью европейских структур системы безопасности. Они надеются на возвращение старых времён, чтобы вместе с Россией составить конкуренцию США и Китаю, потому что в одиночку это им не по силам. 

В интервью бывший министр также напомнил, что после окончания холодной войны немецкая политика кардинально изменилась. И на смену тесной связи с США начался «роман» с кремлёвскими лидерами, который вылился в энергетический союз. Германия сделала свой выбор — и США поняли, что она больше не лояльный союзник. 

В свою очередь, у Польши с учётом российских планов нет особого выбора. Она не может рассчитывать ни на своих соседей, ни на саму Россию, Франция расположена далеко, и её заботят только собственные интересы. Именно исходя из этого, Польша сделала ставку на военный, энергетический и экономический союз с США с перспективой на долгие поколения. 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07.22 / Казахстан заявляет об отсутствии риска приостановки полетов из-за нехватки топлива

19.10.22 / Тренд для смелых: зачем девушки сбривают брови, и как это сделать правильно

27.02.22 / В одну и ту же воду: 8 с половиной девушек Бена Аффлека

29.07.22 / Выселенные из служебных квартир экс-депутаты Госдумы бродяжничают в Москве

07.09.20 / Два миллиона долларов в месяц: бывшая жена Доктора Дре добивается от него рекордных алиментов

05.06.22 / Санкции не помеха — РФ получает сверхдоходы от продаж нефти и газа

08.11.21 / Все оттенки золота – самый трендовый маникюр ноября: тенденции главного нейл-арта поздней осени

23.10.21 / Моющие средства Calgon оказались безвредными для употребления женщинами

06.07.22 / Диетолог рассказала об опасности разливного пива

22.03.22 / Выбираем постельное белье по фэншуй, чтобы в доме царили гармония и любовь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика