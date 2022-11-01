 

Том Брэди сосредоточился на карьере и детях после развода с Жизель Бюндхен

01.11.2022, 22:35, Разное
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В минувшую пятницу звезда НФЛ, 45-летний Том Брэди, и 42-летняя супермодель Жизель Бюндхен окончательно завершили бракоразводный процесс и поставили точку в отношениях, которые продлились 13 лет. Накануне футболист стал гостем нового выпуска подкаста Sirius XM “Поехали!”, где откровенно рассказал о карьере и личной жизни после разрыва с красавицей-супругой. Отметим, что, по словам самой Жизель, они с бывшим мужем расстались друзьями.

Думаю, что в мире есть множество профессионалов, которые проходят через трудности на работе и дома, – сказал он. – Очевидно, хорошая новость заключается в том, что у меня очень дружественная ситуация, и я действительно сосредоточен на двух вещах: заботе о своей семье и, конечно же, о своих детях, а также успешных футбольных матчах.

Брэди отметил, что берет пример с настоящих профессионалов своего дела.

Это то, что делают профессионалы. Вы сосредотачиваетесь на работе, когда приходит время работать, а затем, когда вы приходите домой, вы сосредотачиваетесь на приоритетах, которые находятся дома. Это то, что я буду продолжать делать, пока я работаю и пока я отец.

Футболист добавил, что надеется стать похожим на собственных родителей и научить троих детей — 15-летнего сына Джека от предыдущего брака, а также 12-летнего Бенджамина и 9-летнюю дочь Вивиан — не унывать перед невзгодами. Похоже, Брэди сдержал свое слово: после разрыва с Бюндхен его заметили в кинотеатре а детьми, а также за волонотерской работой в продовольственном банке.

Отметим, что после расставания с женой семикратный чемпион Суперкубка успел дать еще одно откровенное интервью, в котором также высказал философскую точу зрения на разлад в семье. Кстати, чтобы развод родителей не стал травмирующим событием для Бенджамина и Вивиан, Том и Жизель прошли специальные курсы, которые по законодательству штата Флорида обязаны закончить все пары с детьми.

Напомним, о разладе в семье Жизель Бюндхен и Тома Брэди стало известно в начале сентября, однако официального подтверждения того, что супруги поссорилась и разъехалась, не последовало. В середине сентября Жизель дала откровенное интервью глянцу и лично рассказала о том, что происходит в их паре.  В частности, ее отношение к тому, что Брэди нв ближайшем будущем не планирует уходить из большого спорта. По сведениям инсайдеров, именно это решение футболиста привело к разладу с 42-летней Бюндхен. Модель рассчитывала, что супруг бросит карьеру и посвятит время семье. В начале октября Жизель и Том наняли адвокатов для бракоразводного процесса.  


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