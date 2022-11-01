 

Лучшие исполнители – Личное мнение

01.11.2022, 22:30, Разное
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Я всегда отношусь с намного большим доверием к цифрам, чем к словам, но опрос про лучших исполнителей этого года от ВЦИОМ меня удивил:


Фото: Соцсети

«По мнению наших сограждан, лучшим певцом 2022 г. является Олег Газманов (14%). В числе лучших оказались также SHAMAN (Ярослав Дронов) (13%), Николай Басков (9%), Филипп Киркоров (8%). По 6% назвали Григория Лепса и Сергея Лазарева; по 4% — Николая Расторгуева (Группа «Любэ») и Льва Лещенко».

Дальше — больше.

«Лучшей отечественной исполнительницей россияне в этом году назвали Полину Гагарину (14%). Второе место у Аллы Пугачевой (8%), третье у Валерии (7%). В рейтинг вошли также Лариса Долина, Юлия Чичерина (по 5%), София Ротару, Елена Ваенга, Zivert, Пелагея и Земфира (по 4%)»

Нет, ну про Полину Гагарину можно ещё согласиться, но второе место у Пугачёвой? Простите, а что она спела?

Исполнять — исполняла, это нужно признать. Сначала улетела, потом прилетела, после чего улетела. Но всё это без новых песен, ставших хитами.

Как Пугачёва может занимать второе место в этом году? Про остальных уж и не говорю.

Песня про коня, которого бросил есаул, очень хорошая. Была в 1990, если не ошибаюсь, году. Впрочем, не слежу за творчеством Олега Газманова — допускаю, что он снова выдал хит, как лет 30 назад.

Ну странные результаты, конечно. Понимаю, что на вкус и цвет товарищей нет, но не до такой же степени! Ваенга в десятке лучших — она там что делает? Пелагея, опять же — алименты с Телегина требует?

Так, давайте сделаем свой опрос? Называйте лучшего исполнителя года — мужчину и женщину.

Источник: Лена Миро


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