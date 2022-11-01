Мнение: Инвестиционный стоицизм, обвал Амазона и почему сейчас не время для облигаций

1. Профессор экономики Александр Скоробогатов пишет, что по-настоящему серьёзные проблемы в жизни следует решать долго и упорно (ссылка):



Один важный стоический принцип. Его можно сформулировать экономическим языком: всё в жизни достигается инвестированием.

И хорошее, и плохое является продуктом всей моей прошлой истории. Поэтому если есть какая-то проблема, в моменте с ней можно лишь смириться. Решить же можно пытаться лишь на длинной дистанции.

Несколько примеров из разных областей жизни:

– Проблема с деньгами. Ее можно решить быстро — взяв в долг или ввязавшись в авантюру. А можно качественно — изучая рынок, свои возможности/склонности/желания и осваивая оптимальную профессию на пересечении этих множеств;

– Проблема со здоровьем. Быстрое решение — таблетки, обезболивающее. Качественное решение — изменение образа мысли и жизни. Кстати, мыслям редко уделяют внимание в контексте здоровья по той же причине: ориентируются на быстрый результат. Между тем, мысли, если дать им время, могут убивать, как и оживотворять, куда действеннее, чем самые вещественные орудия жизни и смерти;

– Родительское огорчение. Ребенка можно усадить перед телевизором или дать приставку, а дальше проблему в отношениях заливать деньгами. Все это дает мгновенный результат. Но на длительной дистанции решается лишь выстраиванием дружеских отношений со своим чадом;

– Социальный вакуум. Быстрое решение — сейчас найти кого-то для разговора по душам. Качественное — понять, кто ты и что ты, что для тебя важно и как ты хочешь это воплощать. После достижения ясности в этих вопросах пойти туда, где можно предположить людей с аналогичными интересами и ценностями. Опять же, даже среди таких людей друзья обретутся лишь по прошествии времени, когда поучаствуешь в общем деле и заслужишь доверие;

– На коллективном уровне то же самое. Хромающая экономика, нездоровое общество, проблемы в отношениях с соседями — также из-за нежелания инвестировать в такие «эфемерные вещи» как доверие, деловой климат, репутация, качественные институты, воспитание своих и чужих и прочее, где результат вложений неочевиден и скрыт за горизонтом.

2. Вслед за акциями Фейсбука ухнули и акции Амазона, принадлежащие одному из самых богатых людей в мире, Джеффу Безосу. В эпоху, когда топливо было дешёвым, а отношения США с Китаем были хорошими, и в Китае можно было задёшево купить что угодно, онлайн-магазин господина Безоса казался беспроигрышным вложением денег в надёжный, неудержимо растущий рынок. Надежды были ложными. Продажа товаров в интернете точно так же зависит от стоимости логистики и от таможенных барьеров, как и обычные традиционные магазины.

За год акции Амазона обвалились вдвое (ссылка). Не так впечатляет, как четырёхкратное падение акций Меты (бывшего Фейсбука), но всё равно много.

Таким образом, на фоне энергетического и политического кризиса в США уже обрушились два так называемых биржевых «техногиганта», в которые годами доверчивые инвесторы со всего мира, поддавшись пропаганде, вкладывали свои денежки.

Отстают пока что Микрософт и Тесла, которые обвалились за год только в полтора раза. Возможно, дело в том, что они производят хоть какие-то материальные ценности, в отличие от компаний Безоса и Цукерберга.

Ну и лучше всех из «техногигантов» выглядит Эппл, который выиграл от атаки властей США на китайские компании-конкуренты, производящие смартфоны и прочую электронику. Акции Эппл снизились только на 10%.

3. В Школе Капитализма я рассказываю, почему считаю облигации плохой идеей в 2022-м году. Цитирую начало статьи (ссылка):

Теоретически облигации — отличный инструмент. Они дают фиксированный доход и делают таким образом жизнь более предсказуемой. Вот у меня лежит в облигациях миллион, а вот проходит 20 лет, и миллион постепенно превращается в два миллиона. Билл Гросс, король облигаций, подтвердит. Он начал карьеру с игры в блэкджек в Лас-Вегасе, а потом занялся облигациями и стал миллиардером. Кстати, возвращаясь к предыдущим статьям — Билл Гросс является увлечённым филателистом, он единственный в мире обладатель полной коллекции американских марок XIX века.

Для любителей надёжности есть ОФЗ, облигации федерального займа. Для тех, кто предпочитает доход побольше, придуманы ВДО, высокодоходные облигации. Грех не переложить в облигации хотя бы часть своего портфеля… казалось бы.