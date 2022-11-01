Мнение: Ошибки в декорации

Удивительных комментариев я начиталась.

Мне казалось, что задание подобрать декорации – простое: надо найти в поисковике картинки, где человек, похожий на персону из задания, красиво выглядит и хорошо одет. Это и будет подходящая декорация.

Но задание оказалось очень сложным.

Оказалось, что найти похожий тип большинству тяжело, а еще тяжелей найти правильно одетого человека.

Вот эта комментатор, например, не поленилась написать полотно текста с картинками.

Повторила за мной про челку и про рыжину, почему-то от своего лица, а дальше – свое.

"Холодные светлые оттенки пойдут земного типу".

Земной тип – это холодный и жесткий, то есть цвета ему идут холодные и темные, а не светлые.

При этом одежду любых цветов можно носить любому типу, я уже это писала, строгих ограничений по цветам нет, за исключением самых теплых для холодных типов и наоборот, самых холодных для теплых типов. Никогда не предлагайте человеку носить одежду одного цвета, это занудство.

"Платья для жесткого типа" и эта комментатор и многие другие почему-то предлагали с широченной расклешенной юбкой. Совсем не понятно, почему такой фасон. Запрета на него нет, но почему все друг за дружкой приводили именно это? Расклешенная юбка выглядит жесткой что ли?

Поразительно предложение надеть на шею чокер с цепью. Мало того, что с такими платьями, какие она предложила, это выглядит дико и глупо, так и вообще эта вещь очень специфическая, на персоне из задания смотрелась бы отвратительно, и не ясна логика, которой продиктовано такое предложение. Жесткость =БДСМ=ошейник?

Этот тролль на месте редеющих волос предложил отрастить персоне густую шевелюру.

Другие предлагали низкорослому худому мужчине надеть длинный черный пиджак с большими плечами. Чтобы выглядеть еще миниатюрней и комичней?

Многие как вот эта почему-то считают жесткой декорацией пышные волосы и изогнутые червячками тонкие брови.

Народ, жесткость придают прямые густые брови, а не выщипанные тонкие. У вас ассоциативные связи нарушены.

Даже самых красивых актеров приводили в таком непотребном виде, что это как надо постараться, чтобы найти такие фотографии.

Вот этот, например, ужас на крыльях ночи. Хотя очень красивый актер.

Или здесь очень толстая дамочка вместо красивой звезды.

Плохая декорация даже красивых уродует, а вы приводите это в пример.

Из-за халтуры, видимо. Вспомнили, кого я назвала Облаком или Росой, открыли поисковик, скопировали первые попавшиеся фотки со стрижкой или в штанах и вот.

У последней вообще что ни пример, то все наоборот.

Такое вот не надо носить женщинам огненного типа.

Такой пышный начес нельзя носить типу земному.

Комментатору этому надо дать анти-приз. Но я пока просто удалила из группы.

Другие не намного лучше. "Бороды для мягкого типа" напоминали щетину бомжа. Только самому жесткому типу идет небритость. Борода мягкого типа должна быть аккуратной. И водному типу борода вообще противопоказана.

Если вам нравится какой-то актер, это не значит, что его кинетика идеально соответствует типу.

Вот здесь например. Ничего и близкого нет к Камню.

Смешные мальчишеские гримасы, наивно поднятые брови, кокетливый взгляд искоса, уютные офисные и домашние жилетки. Где тут жесткость?

Мне казалось, что вы легко сможете найти примеры кинетики, если сформулируете для себя задание: жесткий взгляд, мягкий взгляд, теплота во взгляде, холодное выражение лица, мягкая улыбка и так далее. Но нет.

Благодаря этому, то, что вы намного лучше определяете тип, чем раньше, пока не помогает конструировать правильный имидж. Тип вы определяете, а что с этим делать, не знаете. Посмотрим, какой будет прогресс после следующего курса.

Пока один пример только приведу. Персону, которую мы много раз разбирали.

Но попробуйте теперь не просто кивать, а сфокусировать внимание на причинах ее хорошего и плохого имиджа.

Кого вы видите на фото?

Ведьму с Лысой горы. Ту, про кого Гоголь сказал: "Коли стара баба, то и ведьма".

Вот эта коса вокруг головы, которая идет молодым пампушкам или хотя бы такой даме как Солоха Гоголя, сдобной, румяной и веселой, создает негативный контраст для такого худого, вытянутого, немолодого и грустного лица как на фото.

Из-за контраста это лицо выглядит еще более старым, худым, длинным и унылым.

Декорация создает фон и ассоциативный ряд и взгляд наблюдателя тут же выхватывает из памяти архетип в этой декорации и сравнивает с Сарой.

Примерно вот такие образы с ней сравнивает:

Или вот такой:

Этой женщине такой образ очень идет, хоть и поднадоел. Но посмотрите, почему идет. Юлия Владимировна – Воздух, очень С, большая горизонталь в лице, широко раставленные глаза, небольшой тонкий нос и так далее.

Вот у Солохи тут задорный платок, но ей бы и коса такая пошла, понятно почему?

И наша Сара…

Очень Д. Тип Лава. Ну куда ей такую прическу? На фоне этой прически она выглядит бабой Ягой.

Слишком мягкая декорация делает конституцию негативно жесткой. Помните?

Смотрим дальше.

Здесь оба образа неудачные, но справа лучше.

Образ слева – кудрявый принц или Дафнис из древнегреческого эпоса, молодой, но уже мужественный.

Кудри такой копной – очень мягкая декорация, и на фоне такой декорации жесткие черты выглядят намного жестче, а главное, негативно жесткими.

В образе справа все более-менее, кроме кинетики. И еще Сара обводит черным глаза, но оставляет светлыми брови, ей кажется, что светлые брови делают ее лицо мягче, но это та самая слишком мягкая для нее декорация, которая делает ее лицо негативно жестким. Глаза кажутся злыми, старыми, а добродушная улыбка – фальшивой.

Ниже кинетика получше и она выглядит намного красивей.

А вот ниже темные брови и гладкая прическа, которые делают Сару красивой.

Женщина Д-типа может быть очень красивой, и не просто красивой, а в хорошем смысле величественной.

Жесткие черты кажутся многим женщинам проклятием, но в правильной жесткой декорации жесткие черты превращают женщин в богинь. Особенно если еще тепло в декорации в точности соответствует конституции.

Здесь качество фото плохое, но будь тут даже хорошее качество и видны морщины, сосудистая сетка и другие возрастные изъяны, ничего из этого не помешало бы женщине на фото быть красивой.

Это детскому типу совсем не идет старение, а Лава, например, тип – родительский, ему возраст даже к лицу.

С такими чертами (тонкие губы, острый подбородок = мало тепла) надо бы больше холода в декорацию, меньше загара, более холодный макияж и немного холодней цвет волос, было бы еще красивей. Но и в горячей декорации Сара выглядит хорошо.

Приведите еще примеры мужчин и женщин, где имидж одного и того же человека на одних фото хороший, на других плохой и объясните, почему.

Тогда и оставшуюся половину персон с теста разберем.