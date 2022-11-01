«Щенячья подводка» или псевдо-дымчатый взгляд: секреты нанесения макияжа для нависшего века

Внешний вид любой женщины можно изменить с помощью качественного макияжа, сделанного подходящими косметическими средствами. Некоторые девушки обладают нависшим веком, которое привлекает внимание. Визажисты предлагают пользоваться несколькими простыми приемами и секретами, которые позволяют скрыть этот недостаток. Для этого нужно выполнять грамотный макияж подходящей косметикой. Важно не только пользоваться качественными средствами, но и следовать некоторым правилам нанесения теней и другой косметики.

Особенности нависшего века

По мнению L’Oréal Paris, нависшее веко – это распространенная особенность женских глаз, которая придает необычный внешний вид лицу. Поэтому можно пользоваться уникальными и творческими стилями макияжа, позволяющими подчеркнуть или скрыть эту особенность. Внешний уголок глаз немного наклонен вниз, поэтому образуется капюшон на веке, из-за которого образуется иллюзия опущенного века. Поэтому девушки с таким веком кажутся грустными или уставшими.

Для изменения такого восприятия глаза важно научиться правильной технике нанесения макияжа. Обязательно для этого понадобится подводка и специальные тени. Существует множество тенденций в макияже, которые хорошо подходят женщинам с нависшим веком, причем они просты в использовании даже для новичков.

Широкая стрелка

Прежде чем наносить макияж, чтобы подчеркнуть или нейтрализовать нависшее веко, сначала надо выбрать подходящую технику для этих целей. Если женщина не уверена, что у нее имеется нависшее веко, то нужно нарисовать карандашом для глаз прямую линию поперек века. Если внешние уголки глаза ниже этой линии, то веко считается нависшим.

Многие визажисты при такой особенности глаз пользуются классической черной подводкой для глаз, которой рисуется широкая стрелка. Уголок стрелки должен начинаться там, где внешний уголок глаз наклоняется вниз. Это мгновенно создает иллюзию приподнятого века. Стрелку можно довести до внутреннего уголка для создания драматичного вида. Для осветления рекомендуется пользоваться консилером.

Создание псевдо-дымчатого взгляда

Для этих целей используются качественные темно-коричневые тени для век. С помощью такой косметики обеспечивается эффективное улучшение внешнего вида глаз с нависшим веком. Достаточно только растушевать дымчато-коричневые тени для век по нижней линии ресниц и нанести их сверху до кончиков бровей. Эта техника создает иллюзию кошачьего глаза, а также часто используется самыми знаменитыми визажистами, работающими с популярными певицами и актрисами.

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Щенячья подводка

Множество визажистов, гуру красоты и любителей макияжа делятся своими секретами и техниками в социальных сетях. Особенно на TikTok постоянно появляются забавные и полезные советы по макияжу и новые тренды. Одна из новых техник, позволяющая визуально поднять нависшее веко, заключается в использовании щенячьей подводки для глаз.

Данная подводка – это образ, ставший популярным в корейском сообществе красоты, поэтому он быстро стал востребованным во всем мире онлайн-макияжа. Использовать этот трюк очень просто. Вместо того чтобы пытаться противодействовать наклону глаз, подводка puppy liner подчеркивает опущенную форму, следуя естественному изгибу линии ресниц. Поэтому не требуется пытаться визуально поднять веко. InStyle утверждает, что подобные техники использовались десятилетиями, но только сейчас они становятся очень востребованными и популярными.

Актеры и другие иконы красоты 20-30-х годов демонстрировали уникальный макияж, похожий на щенячью подводку. В качестве самого яркого примера можно выделить Мерилин Монро. Поэтому считается, что все устаревшие тенденции всегда возвращаются, так как мода циклична.