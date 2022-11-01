Мнение: О возобновлении частичной мобилизации… Вопрос недель?

Вы слышите: грохочут сапоги, и птицы ошалелые летят… ©

Ничего ещё не закончено, короче говоря.

Как утверждают российские политологи из самых разных «башен», частичная мобилизация, согласно закрытым соцопросам, ощутимо снизила поддержку власти, особенно в регионах. И якобы именно по этой причине было на публику несколько раз объявлено, что мобилизационные задания выполнены, рассылку повесток военкоматы прекращают. Частичная мобилизация «завершена, точка поставлена», заявил и российский президент Владимир Путин.

Но есть нюансы. Три сразу.

Во-первых, указ о завершении частичной мобилизации не подписан. Это значит, что Указ №647 от 21.09.2022 о частичной мобилизации продолжает действовать. И в нём нет никаких сроков, показателей, ориентиров. То есть, если сегодня Генштаб выпустил директиву военкоматам все мобилизационные мероприятия свернуть, то завтра, послезавтра или по мере необходимости он может выпустить директиву с новыми заданиями и лимитами. Потому что, как любят говорить военкомы, слова — это просто слова, пока они не положены на бумагу.

Во-вторых, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас внезапно заявил, что необходимости в отдельном документе о завершении частичной мобилизации нет. Дескать, президент и министр обороны всё разъяснили, «этого достаточно». И это может означать, что наверху принято решение указ о частичной мобилизации не отменять и даже не приостанавливать действие отдельных его пунктов. Он, вероятно, останется в силе на неопределённый срок.

И в-третьих, в Подмосковье начат пилотный проект, в рамках которого базы данных военкоматов будут автоматически обновляться за счет данных других государственных органов. Речь идёт о подключении автоматизированной системы данных о гражданах «Горизонт-МР», которой пользуются военкоматы, к базам данных других структур, в частности государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы», органов ЗАГС, ФНС и ПФР. Если такое технологическое решение покажется властям работоспособным, оно, вероятно, будет растиражировано на всю страну. О важности «пилота» говорит тот факт, что реализуется он под личным руководством министра цифрового развития Максута Шадаева.

И всё это ж-ж-ж — неспроста. Как сказал министр обороны Сергей Шойгу, «на начальном этапе частичной мобилизации в деятельности военкоматов наблюдались недочёты». Главным из которых, очевидно, являлись сложности с вручением повесток, которые привели к «облавам», вызвавшим негативный резонанс в обществе. После интеграции баз данных, очевидно, скрываться потенциальным мобилизованным станет намного сложнее. Как выразился первый замглавы комитета Совфеда по обороне Владимир Кожин, у нас «налоговая знает, где вы кофе выпили и расплатились, моментально, тут же». Теперь это знание будет доступно и военкомам.

В общем, систему модернизируют и перезапускают, готовя… к чему?

И как скоро снова загрохочут сапоги — через два месяца, т.е восемь недель? Через три?

—