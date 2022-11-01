 

“Все это с их руки” – облапошенная Успенская вычислила виновных в ее проблемах с дочерью

01.11.2022, 21:29, Разное
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Не так давно Любовь Успенская пережила новый удар. Члены ее команды оказались предателями. Артистка всецело доверяла им, но они подложили свинью. Королева шансона призналась, что была слишком занята, поэтому не сразу поняла, что ее окружили враги.

По словам Успенской, уже бывшие сотрудники ее команды способствовали разладу в ее отношениях с дочерью Татьяной Плаксиной. “Все это с их руки”, – рассказала Любовь Залмановна. Облапошенная артистка сама уволила негодяев и сформировала новую команду, которой очень довольна.

Жить спокойно и счастливо Успенской не дает и бывший муж. Александр Плаксин еще во время брака с артисткой купил для нее квартиру и машино-место в престижном жилом комплексе в Москве, но оказалось, что все это он записал на свое имя. Бывшие супруги уже несколько лет делят имущество.

Успенская больше переживает за свое здоровье, которое лишь ухудшается из-за бесконечных ударов судьбы. Примирение с дочерью Татьяной – единственная радость для знаменитой артистки.

Ранее Любовь Успенская появилась перед публикой в неприглядном виде. Некоторые, конечно, похвалили певицу за смелость. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


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