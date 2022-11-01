“После инсульта заставляю стихи учить”: пожилая мать Тимати забрала внука
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39-летний рэпер и
бизнесмен Тимати (Тимур Юнусов, наст. имя артиста. — Прим. ред.) отец двоих
детей. Несмотря на то, что отношения с моделями Аленой Шишковой и Анастасией
Решетовой у него не сложились, артист старается уделять максимум своего времени
общим детям.
Семья Тимати в
составе дочери Алисы, сына Ратмира и мамы Симоны сейчас отдыхает на море. Рэпер
с детства приучает наследников к водным видам спорта, как, например, к серфингу.
Звездная бабушка и пожилая мать Тимати тоже любит проводить время с внуками.
Вот и на днях Симона
Юнусова забрала внука на пару часов, чтобы разучить с ним стихотворение.
Результатами гордая Симона поделилась с поклонниками.
“Самый
простой способ (развивать память — Прим.ред.) — стихи”, — написала она под
публикацией, где трехлетний мальчик наизусть читает целое стихотворение.
Поклонники
звездной семьи поддержали мать Тимати. Некоторые даже рассказали семейный опыт изучения
произведений. “Бабушкам стихи тоже актуально. Я свою после инсульта
заставляю стихи учить”, — поделилась одна из подписчиц Симоны.
Напомним, что
подход к воспитанию Алисы и Ратмира в одной семье отличается. Мама мальчика изначально
заявила, что сын Тимати будет жить с ней, в отличие от Алисы, которая очень
часто остается у бабушки.
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