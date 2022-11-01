Нужен ли указ об отмене частичной мобилизации?

Пытаемся разрешить коллизию, в которой запутался президент.

Как известно, президент РФ Владимир Путин объявил о завершении частичной мобилизации в стране, но официального указа на этот счет почему-то не подписал. Его пресс-секретарь отсылает интересующихся к Минобороны, а Минобороны утверждает: частичная мобилизация закончилась, начался плановый призыв. 1 ноября в Сочи журналисты спросили президента напрямую: ждать ли отдельного указа о завершении частичной мобилизации. Путин затруднился с ответом.

«Да нет, я думаю, с юридической точки зрения… Да, конечно, это было сделано моим указом (начало частичной мобилизации. — Ред.), потому что по-другому по закону и невозможно. Но это было сделано по предложению Министерства обороны, это естественно, а сейчас Министерство обороны предложило мобилизационные мероприятия завершить. Я с юристами поговорю. Даже, откровенно говоря, не задумывался над этим. С юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она завершена. Но она завершена. Точка поставлена», — сказал президент.

После этого заявления глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сказал журналистам:

«Никаких дополнительных указов об окончании [частичной] мобилизации не требуется».

«Новая» тоже поговорила с юристами. Опрос показал, что документ о завершении частичной мобилизации нужен с правовой точки зрения хотя бы потому, что в указе президента был некий секретный пункт.

Адвокат Вадим Багатурия:

— Если помните, из Указа о частичной мобилизации был изъят [из публичной сферы] пункт, указывающий на необходимое число мобилизуемых. И общественность не могла и до сих пор не может сопоставить это значение с реальным числом, что тоже, к слову, оказалось секретным. В любом случае отсутствует какая-либо фактическая наполненность заявления главы государства об окончании частичной мобилизации.

Что, добавим по итогам разговоров с другими адвокатами, оставляет вопрос в ситуации правовой неопределенности. А вдруг, к примеру, завтра надо проводить второй этап частичной мобилизации, так и отдельного указа уже не нужно. Но самое главное: в указе президента о частичной мобилизации не указан срок окончания его действия.

Но и этой угрозой проблема не ограничивается. Как отметили опрошенные адвокаты,

отсутствие указа о завершении частичной мобилизации позволяет и преследовать тех, кто уехал в другие страны, чтобы не попасть в войска, а теперь, например, хочет вернуться, или тех, кто не пошел в военкомат по повестке.

Адвокаты советуют не спешить и не принимать скоропалительных решений.

Тем более что буквально накануне депутаты Госдумы почему-то оперативно подготовили законопроект, согласно которому за уклонение от мобилизации предусматриваются штраф от 200 тыс. до 500 тыс. руб., принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы сроком до пяти лет.

«Повестка должна быть вручена официально для наступления ответственности»,

— пояснил «Интерфаксу» один из авторов законопроекта, зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. Впрочем, Валеев заметил: «Речь не идет о сегодняшней частичной мобилизации как таковой, просто у нас в стране не было мобилизации с 1941 года. Поэтому многие законы о ней просто не работали».

Помимо Валеева, авторами законопроекта выступили руководители комитетов Госдумы и Совета Федерации по обороне Андрей Картаполов и Виктор Бондарев, а также — председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев. О том, что законы, если нужно, у нас принимаются стремительно, думаю, напоминать не обязательно.

Вера Челищева, репортер, глава отдела судебной информации

—