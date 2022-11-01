Длинные очереди и перенос операций — во французских больницах не хватает медперсонала

Во французском департаменте Жиронда высокий уровень чрезвычайной ситуации из-за нехватки медработников в больницах, что привело к огромным очередям, передаёт BFM TV. Теперь главврачи могут принудительно выводить на работу сотрудников, а плановые операции переносят.

На протяжении уже многих недель приёмный покой не пустеет. В разгар эпидемии бронхиолита в педиатрическом отделении неотложной медицинской помощи в Бордо очередь пациентов не кончается. Их лечение в университетском больничном центре осложняется нехваткой персонала.

ОЛИВЬЕ БРИССО, заведующий детским отделением реанимации в университетском больничном центре Бордо: На рынке труда сейчас мало медработников в поисках вакансий — так уж получается, что он циклический. Кроме того, у больниц сложился непривлекательный образ… Это не из-за бронхиолита, а потому, что общее состояние государственных больниц очень плохое и часто не хватает врачей.

В департаменте Жиронда объявлен высокий уровень чрезвычайной ситуации. На практике он означает, что больницы могут принудительно выводить на работу сотрудников и переносить плановые операции. Каждую неделю проводят переоценку ситуации, главным образом с точки зрения планирования.

БЕНУА ЭЛЬБООД, генеральный директор регионального агентства здравоохранения в Жиронде: Также принимается во внимание наличие свободных коек для пациентов, которые поступили в неотложное отделение. В департаменте Жиронда у нас всё-таки пока недоступны 600 из 1100 коек, что много. Пять процентов из них недоступны из-за нехватки персонала — не потому, что мы не хотим предоставить койки или у нас нет средств, а потому, что не находим медработников.

Перенос операций не затронет больных раком, хроническими заболеваниями или тех, кто стоит в очереди на пересадку.

Дата выхода в эфир 01 ноября 2022 года.