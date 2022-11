Республиканский ведущий Fox News – демократам нужна цензура — без неё они больше не могут удерживать власть

Демократы сейчас в полном ужасе из-за того, что возглавивший Twitter Илон Маск может позволить людям критиковать их на этой платформе, заявил ведущий Fox News Такер Карлсон. По его словам, Демократической партии нужна цензура, так как без неё они больше не могут удерживать власть в своих руках. Поэтому, уверен Карлсон, они попытаются использовать недавнее ужасающее нападение на Пола Пелоси, мужа спикера Нэнси Пелоси, для того чтобы сохранить цензуру.

Просто напомню вам, что такой вещи, как язык ненависти, не существует. Язык ненависти — это заявления, ненавидимые людьми, причём обычно это люди, облечённые властью. Правда состоит в том, что никакие заявления, за исключением тех, что подталкивают людей к непосредственным незаконным действиям, например, «подойди и убей того человека», не являются языком ненависти. Всё это разрешено конституцией Соединённых Штатов, которая представляет собой нашу последнюю надежду.

Однако они вам говорят, что любое расхождение с позицией редакции, скажем, The Washington Post, или The Daily Beast, или журнала The Atlantic, несогласие с этими публикациями и с представляемым ими консенсусом не просто аморально — нет, кое-что похуже: это насилие. Из-за этого людей убивают. Это тот самый «стохастический терроризм». Когда вы задаёте вопросы, скажем, по поводу кодивных протоколов, или часа историй от трансвестита, или войны против России, то вы, по сути, бьёте по голове молотком 82-летнего человека. Они приводят этот аргумент. Разумеется, у них нет другого выбора, кроме как приводить этот аргумент.

Демократы очень обеспокоены грядущими выборами. И они в полном ужасе из-за того, что Илон Маск может позволить людям критиковать их в Twitter. Им известно то, чего, похоже, не знают республиканцы, что без цензуры Демократическая партия не может больше удерживать власть.

Демократы это понимают. Им нечего предложить. Они вынуждены мешать вам задавать вопросы. Поэтому они должны сокрушить Илона Маска. Не потому, что он — человек правых взглядов, а потому, что он позволит их оппонентам говорить. И, разумеется, они используют нападение на бедного Пола Пелоси именно для этого.

Издание The New York Times только что опубликовало статью, в которой говорится, цитата: «Илон Маск в своём твите поделился ссылкой с сайта, известного своими публикациями фейковых новостей».

Неужели? А что именно сделал Илон Маск? Он опубликовал ссылку на статью о том, что Пол Пелоси назвал другом человека, находившегося в его доме. Но об этом говорится в записях службы 911. Вы можете делать свои собственные выводы или не делать. Возможно, вам всё равно, что тоже нормально. Как это может быть фейком? Походит на правду.

Журналист NBC News Бен Коллинс пояснил, что твиты Маска — это, цитирую, «то, как вы теряете демократию в эпоху интернета». Да ну, задавая вопросы?

Джимми Киммел перешёл к личным нападкам на Илона Маска. Когда-то он был комиком, печально наблюдать такую деградацию.

«Было интересно, — написал Киммел Маску, — наблюдать за вашим преображением из человека, занимающегося электрокарами, в полностью оформленный кусок»… хм, человеческих экскрементов.

А канал CNN заявил сегодня своим зрителям, что после нападения на Пола Пелоси Илон Маск уже не может позволять людям свободно высказываться в Twitter. Таковым был его план, но ситуация изменилась. После нападения на Пелоси Маск должен сохранить, цитирую, «то, что крайне правые называют цензурой». Ааа, крайне правые. Не нужно быть крайне правым, чтобы идентифицировать это как цензуру, поскольку цензура является именно тем, чем она является. Вновь повторю: демократы не могут больше существовать или удерживать власть без неё. Им нужна цензура. И они попытаются использовать это ужасающее преступление, чтобы сохранить её.

Дата публикации 01 ноября 2022 года.