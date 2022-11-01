Мнение: Отряд не заметил потери бойца

5 декабря – дата введения фактически нефтяного эмбарго для России – уже близко. Цена нефти «легко» превысит $100 за баррель после ужесточения санкций ЕС против России, заявил генсек Международного энергетического форума. По его оценке, после запрета на морские поставки экспорт российской нефти может упасть на 1-3 млн баррелей в сутки.

Энергоносители – это такой товар, цены на который крайне трудно прогнозируются. И прямое соотношение объема предложения и объема спроса далеко не всегда оборачивается понятной и предсказуемой ценой. Нет смысла, наверное, говорить, что под ценой понимаются контракты, заключаемые на несколько месяцев вперед – это вообще специфика биржевых торгов.

Поэтому важна даже не сама цена, а тенденция. В «моменте», возможно, цена достигнет и 100 долларов, а возможно, и выше. Вопрос в том, будет ли это текущий всплеск, станет ли это новым средним уровнем или новой стартовой площадкой для нового повышения или понижения цены. Как раз это предположить очень непросто.

В любом случае только в этом 21 веке несколько раз крупные производители нефти уходили с рынка – это был Ирак, это был Иран (он, в общем, и сейчас под санкциями), рухнула из-за деградации нефтяная отрасль Венесуэлы, кратно упали поставки на рынок ливийской нефти из-за известных событий. И каждый раз речь шла об объемах в миллион или несколько миллионов баррелей нефти. И как-то рынок не рухнул, не умер, да и цены, в общем-то, не сказать, что стали неподъемными.

А причина вполне понятна: энергетический рынок довольно сбалансирован. Более того: он активно развивается. Одни энергоресурсы постепенно выбывают, другие появляются и наращивают свою долю в энергобалансе. Появляются новые технологии, увеличиваются коэффициенты использования, вводятся и совершенствуются энергосберегающие технологии. При этом всегда существуют запасы по мощностям на других энергоносителях, что позволяет балансировать рынок энергии в случае проблем в одним или даже двумя энергоносителями. Кстати, именно эти запасы и резервы во многом помогли Европе заместить даже не 50 млрд выпавшего российского газа, а все 100.

Поэтому не думаю, что эмбарго на российскую нефть (а на газ оно фактическим образом уже введено) как-то сильно отразится на мировой ситуации. Отдельные компании или даже страны в силу разных факторов могут пострадать. Но в целом «отряд не заметит потери бойца».

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