Линдси Лохан о поддержке мужа, жизни в Дубае и дружбе с Аль Пачино в новом интервью

Как известно, сейчас 36-летняя Линдси Лохан ведет тихую и довольно закрытую семейную жизнь в Дубае, где деятельность папарацци, которые преследовали звезду в 2000-е, запрещена законом. Актриса специально вернулась в Нью-Йорк, чтобы сняться на обложку глянца и рассказать о личном, а также представить свой первый проект Netflix — новый ромком “Влюбиться на Рождество”, который выйдет 10 ноября.

Я много готовлю. В основном, итальянскую еду. Пасту. Частенько готовлю арабское блюдо под названием мачбус. Это курица с рисом и овощами. Варю действительно хороший борщ. А еще я очень рано ложусь спать, примерно в 9:30, – рассказывает она о своих буднях в Арабских Эмиратах.

Похоже, любовь к итальянской кухне Линдси разделяет не только с мужем, но и с приятелем Аль Пачино. С голливудской легендой она познакомилась в Лондоне в 2014 году, когда играла в пьесе “Скорость плуга”, которую написал его друг Дэвид Мамет.

На самом деле, я просила у него советов по многим вопросам, особенно по работе и просто по жизни, просто потому, что с ним приятно разговаривать. Недавно я была в ресторане в Сан-Франциско со своим мужем и его семьей, и он оказался там же. Я подошла поздороваться. Общаясь с ним по телефону, я не нервничала, но на этот раз все было наоборот.

Линдси подчеркнула, что в обычной жизни старается заботиться о себе и своем здоровье. Ни для кого не секрет, что всего десятилетие назад она была одной из главных бунтарок Голливуда.

Я люблю бегать на беговой дорожке — это мой любимый способ расслабиться. И я медитирую по утрам. Вообще-то, я еще медитирую в душе.

В этом ей безусловно помогают семья и друзья, а также супруг — арабский финансист Бадер Шаммас.

Ну, у меня удивительный муж, очень спокойный человек. И самое лучшее — моя семья. И я чувствую, что у меня есть небольшая группа хороших друзей, которые просто отличные люди. Это та поддержка, в которой я действительно нуждаюсь: друзья, семья и близкие.

Кроме того, Линдси регулярно радует себя приятными подарками, коллекционирует винтажные украшения и аксессуары.

Кошельки. Винтажная одежда. И винтажные украшения тоже. Если я что-то увижу, то немного подожду, и если продолжу думать об этой вещи неделю, две недели, три недели спустя, тогда я точно пойду за ней. Так что на самом деле я очень хороша в этом. Раньше я была импульсивной, но теперь я другая.

Напомним, что за Бадера Шаммаса Линдси тайно вышла замуж в июле этого года. О помолвке стало известно осенью 2021-го. До этого влюбленные были знакомы минимум два года. Впервые их заметили в общей компании на фестивале в Дубае в 2020 году. Для Лохан этот брак стал вторым. Она была обручена с российским миллионером Егором Тарабасовым, но разорвала отношения в 2015-м.

Отметим, что последнее время карьера Линдси Лохан идет в гору. Помимо первой в фильмографии картины Netflix она выступает ведущей авторского подкаста The Lohdown и реалити-шоу знакомств на Amazon Prime Lovestruck High, а также лицом рекламной кампании Суперкубка.