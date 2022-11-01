Мишель Уильямс стала мамой в третий раз: первое фото с малышом

Актриса Мишель Уильямс теперь официально – многодетная мама! В субботу она попала в объективы папарацци во время прогулки с новорожденным малышом и мужем Томасом Кейлом по Нью-Йорку, но таблоид Daily Mail опубликовал кадры только несколько часов назад. Эксклюзивные снимки смотрите у нас в Telegram-канале.

Роды, вероятно, прошли не так давно, так как последний раз Мишель появлялась на публике во время шопинга в середине сентября. Мишель шла по улице, неся ребенка в слинге, разговаривала с мужем, а перед ними бежал их 2-летний сын Харт. Это первый общий сын пары. Также у Мишель есть взрослая дочь от Хита Леджера. Кстати, после около входа в их дом видели огромную связку воздушных шаров с цифрой “17” – совсем скоро именно столько исполнится Матильде, единственной дочке Хита и Мишель.

О третьей беременности 42-летней номинантки на премию “Оскар” стало известно в мае. Актриса сообщила радостную новость со страниц издания Variety.

Это невероятно радостно, – призналась она в интервью. – С годами ты задаешься вопросом, сможешь ли снова родить. Приятно сознавать, что то, чего вы хотите больше всего на свете, оказывается возможным еще раз. Это удача для меня и моей семьи.

Мишель Уильямс и Томас Кейл

Мишель Уильямс и Томас Кейл познакомились на съемках мини-сериала “Фосси/Вердон”. Весной 2020 года влюбленные тайно сыграли свадьбу. На тот момент актриса уже была беременна сыном Хартом. Для Уильямс это второй официальный брак – до 2019 она в течение года была замужем за композитором Филом Элверумом.

С Хитом Леджером Мишель познакомилась на съемках оскароносной ленты “Горбатая гора”. Пара рассталась в 2007 году после трех лет отношений за год до смерти Леджера, который трагически скончался в возрасте 28 лет в результате передозировки лекарственными препаратами.

Мишель Уильямс и Хит Леджер в фильме “Горбатая гора”