Мнение: Украина обязана капитулировать?

США и Европа обязаны убедить Украину капитулировать. Именно об этом написал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем в своем Telegram-канале. Если, конечно, я его правильно понял.

Почему Украина обязана капитулировать? Потому что поставила плохую цель – «….возврат всех ранее принадлежавших ей территорий. То есть отторжение их от России. Это угроза существованию нашего государства и распад нынешней России».

А «угроза существованию» России – это, как пишет Медведева «….повод для применения п.19 Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания».

По логике Медведева, отказ Украины от капитуляции – это «провокация мировой войны с применением ядерного оружия».

И по всему получается, что западные страны, поддерживая Украину, «…толкают мир к глобальной войне». А гарантия от мирового конфликта только одна единственная – «…полная и окончательная победа России».

Я правильно понял зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева? Если Украина не капитулирует, Россия будет вынуждена начать использовать ядерное оружие?



отсюда

Фотография Дмитрия Медведева отсюда

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