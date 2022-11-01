Мнение: Украина обязана капитулировать?
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США и Европа обязаны убедить Украину капитулировать. Именно об этом написал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем в своем Telegram-канале. Если, конечно, я его правильно понял.
Почему Украина обязана капитулировать? Потому что поставила плохую цель – «….возврат всех ранее принадлежавших ей территорий. То есть отторжение их от России. Это угроза существованию нашего государства и распад нынешней России».
А «угроза существованию» России – это, как пишет Медведева «….повод для применения п.19 Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания».
По логике Медведева, отказ Украины от капитуляции – это «провокация мировой войны с применением ядерного оружия».
И по всему получается, что западные страны, поддерживая Украину, «…толкают мир к глобальной войне». А гарантия от мирового конфликта только одна единственная – «…полная и окончательная победа России».
Я правильно понял зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева? Если Украина не капитулирует, Россия будет вынуждена начать использовать ядерное оружие?
отсюда
Фотография Дмитрия Медведева отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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