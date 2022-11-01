Мнение: Историческая родина Чебурашки, победа союзника России и плавильный котёл Бразилии

1. Чебурашку нашли в коробке с апельсинами, которую привезли из некой тропической страны. Откуда именно, неизвестно. Но если бы это произошло в наше время, главным кандидатом на звание прародины чебурашек стала бы Бразилия. Именно эта страна с огромным отрывом лидирует по выращиванию апельсинов. На втором месте – Индия, а на третьем – Китай, откуда, как считается, апельсины ведут своё происхождение (ссылка):





Со всеми тремя производителями апельсинов Россия дружит. Следовательно, без цитрусовых мы не останемся, западные санкции не помешают нам приобретать этот полезный источник витамина Ц.

В советское время с апельсинами было не так хорошо (ссылка):

В те годы Израиль был главным экспортером апельсинов в Советский Союз. На самом деле цитрусовые из Яффы были единственным продуктом, который СССР импортировал из Израиля, и в самой Земле Обетованной эти фрукты стали предметом национальной гордости и символом успеха еврейского народа: признаком, что небольшая и гордая страна может сама себя обеспечить продуктами. К слову, апельсины также были неофициальным символом сионистского движения в СССР.

По этой причине многие считают Чебурашку евреем.

2. В Бразилии на днях избрали нового/старого президента Лулу да Силва, представляющего левые силы, вместо нынешнего консервативного и условно проамериканского президента Жаира Болсонару. При Болсонару отношения Бразилии с Россией были вполне себе неплохие. Теперь после возвращения к власти Лулу, они обещают станут ещё лучше. Цитирую комментарий проекта СнМИ (ссылка):

Дело в том, что бразильские левые вообще и да Сильва в частности имеют некоторый личный опыт в части воздействия США на внутреннюю политику своей страны. Так, например, фабрикацией позже аннулированного «антикоррупционного расследования», завершившегося фактическим свержением преемницы да Силвы Русеф, водворением самого да Силвы в тюрьму на полтора года и воцарением Болсонару — руководило непосредственно ЦРУ. При этом если Болсонару по крайней мере, будучи резко правым, был в оппозиции к демократической администрации Байдена, но значительно более толерантен к республиканцам и Трампу — то да Силва имеет основания быть в оппозиции ко всему американскому государству — вне зависимости от того, какую говорящую шапочку оно носит в очередном сезоне. С учётом того, что да Силва и до переворота 2018-го был одним из идеологов и инициаторов БРИКС (ныне БАРСИКИ), клуба, расстраивающего своим существованием США — нет оснований полагать, что после отсидки и воскрешения на посту он проникнется к экс-метрополии доверием и желанием забыть всё дурное.

К тому же напомним, что на данный момент основным внешнеторговым партнёром Бразилии являются не США — а Китайская народная республика, назначенная Вашингтоном долгосрочным стратегическим противником.

3. Вот так выглядит карта муниципалитетов Бразилии по расовому признаку (ссылка):





Белые составляют большинство населения на юге страны, тогда как на экваториальном севере большинство составляет либо смешанное население – мулаты и метисы (красный цвет), либо индейцы-аборигены (зелёный цвет). Похоже, даже в Бразилии долгие века расового смешения не смогли ничего поделать с простым научным фактом: светлокожим людям комфортнее жить подальше от жгучего экваториального солнца.

А вот как выглядит карта регионов Бразилии по тому, за кого они больше голосовали – за Лулу (красный цвет) или за Болсонару (синий цвет):

Небогатый мулатский север поддерживает Лулу, а преимущественно белый юг – Болсонару. Весьма похоже на противостояние Байдена и Трампа, демократов и республиканцев в США.

Но всё же в Бразилии ситуация иная. Согласно бразильской официальной расовой классификации, доля чернокожих там вдвое меньше, чем в США (8% против 14%). Смешанное население в Бразилии чернокожими официально не считают, а называют словом парду, что означает «коричневый».

Разница между «белыми» и «коричневыми» зачастую довольно условна. Согласно генетическим исследованиям, и у тех и у других доминируют «европейские» гены, при этом у «белых» в среднем несколько меньше «африканских» генов, однако они тоже присутствуют (ссылка).

На 2010 год в Бразилии, по официальным данным, проживало 48% белых, 43% смешанных и 8% чернокожих. Тогда как до отмены рабства, в 1872 году в Бразилии было 38% белых, 38% смешанных и 20% чернокожих (ссылка). Политика этой страны последние 150 лет поощряла межрасовое смешение, причём чернокожие постепенно переходили в категорию смешанных, а смешанные – в категорию белых.

До такого уровня толерантности США ещё довольно далеко: хоть рабство там и отменили на пару десятилетий раньше, но сегрегация бывших рабов в XIX-м и в первой половине XX-го века оставалась весьма серьёзной.