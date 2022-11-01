“Понятия не имела, какой ад”: страшная болезнь заставила страдать звезду “Дома-2”

Недавно 38-летняя Надежда Ермакова заключила брак с возлюбленным Даниэлем Чистовым. Это событие, несомненно, стало весьма радостным для пары, но для полного счастья им не хватает ребенка. Однако обзавестись наследником супруги пока не могут. Все из-за проблем со здоровьем у

экс-участницы “Дома-2”.

Ермакова рассказала о апластической анемии, которую диагностировали ей больше двух лет назад. “Я понимая не имела, какой ад придется пройти”, – вспомнила Надежда прошлое. Из-за патологии кровеносной системы девушка не может выносить ребенка. Организм отторгает плод как инородное тело.

Бывшая участница телестройки призналась, что ее расстраивают постоянные вопросы о беременности. Мол, многие спрашивают, собирается ли она рожать. По словам Надежды, любопытные люди ведут себя бестактно, не понимая, что вопросом они могут ранить женщину.

Ранее опасную болезнь диагностировали возлюбленному Надежды Ермаковой. Оказалось, у Даниэля Чистова

острый воспалительный увеит. У мужчины страдают глаза. Экс-участница “Дома-2” не подозревала, что все настолько серьезно. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.