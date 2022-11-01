“Может получить плевок в лицо”: сбежавшую Собчак публично втоптали в грязь

Телеведущая и

автор ютуб-шоу “Осторожно: Собчак” Ксения Собчак спешно покинула

Россию. Она проходит свидетелем по уголовному делу, развернувшемуся вокруг

коммерческого директора Кирилла Суханова.

По неподтвержденным

данным, сбежавшая Ксения Собчак сейчас находится в Литве. Поступок ведущей

широко обсуждается в СМИ, как российских, так и зарубежных. Не все коллеги и

общественные деятели поддерживают Ксению Анатольевну, а кто-то откровенно

недолюбливает.

Так, оперная

певица Мария Максакова и два журналиста канала “FREEДОМ” публично

втоптали Собчак в грязь. В интервью артистка заявила, что циничная и беспринципная

Ксения вызывает сильнейший уровень ненависти.

“Она может

получить плевок в лицо и от уровня негодования может превратиться из “кровавой

барыни” в окровавленную”, — заявила Мария. По ее мнению, другие

страны, помимо России, могут начать “флешмоб с плевком в ее адрес”.

Пока Ксения

Собчак не прокомментировала такое заявление. Напомним, что после грубых слов другого

популярного российского исполнителя она сразу записала ответное видео.

Возможно, совсем скоро появится и новый публичный ответ Максаковой от Собчак.