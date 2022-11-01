“Может получить плевок в лицо”: сбежавшую Собчак публично втоптали в грязь
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Телеведущая и
автор ютуб-шоу “Осторожно: Собчак” Ксения Собчак спешно покинула
Россию. Она проходит свидетелем по уголовному делу, развернувшемуся вокруг
коммерческого директора Кирилла Суханова.
По неподтвержденным
данным, сбежавшая Ксения Собчак сейчас находится в Литве. Поступок ведущей
широко обсуждается в СМИ, как российских, так и зарубежных. Не все коллеги и
общественные деятели поддерживают Ксению Анатольевну, а кто-то откровенно
недолюбливает.
Так, оперная
певица Мария Максакова и два журналиста канала “FREEДОМ” публично
втоптали Собчак в грязь. В интервью артистка заявила, что циничная и беспринципная
Ксения вызывает сильнейший уровень ненависти.
“Она может
получить плевок в лицо и от уровня негодования может превратиться из “кровавой
барыни” в окровавленную”, — заявила Мария. По ее мнению, другие
страны, помимо России, могут начать “флешмоб с плевком в ее адрес”.
Пока Ксения
Собчак не прокомментировала такое заявление. Напомним, что после грубых слов другого
популярного российского исполнителя она сразу записала ответное видео.
Возможно, совсем скоро появится и новый публичный ответ Максаковой от Собчак.
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