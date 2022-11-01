«Хорошо, но мало» — Турция считает действия Швеции недостаточными для одобрения заявки в НАТО

Турция считает недостаточными заявления Швеции по курдскому вопросу и ожидает от неё реальных шагов, заявил представитель правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик, пишет Expressen. Примечательно, что заявление полититика прозвучало всего за неделю до поездки премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона в Анкару. Глава МИД скандинавской страны убеждён в успехе переговоров ввиду того, что у нового шведского правительства на этот счёт «другая позиция».



AP

Швеция делает недостаточно для удовлетворения требований, выдвинутых Турцией для одобрения заявки Швеции по вступлению в НАТО. Об этом в очередной раз заявил представитель правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик. «Заявления Швеции хороши, но их недостаточно, пока они не будут реализованы», — отметил политик в понедельник. Заявление прозвучало на фоне запланированного визита шведского премьер-министра Ульфа Кристерссона в Анкару на следующей неделе, в ходе которого состоятся переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Шведская сторона предпримет новую попытку преодолеть препятствия, которые лежат на пути заявок Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. Сообщается, что на этой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг прибудет в Анкару для проведения отдельной встречи с президентом Турции, пишет Expressen.

Эрдоган неоднократно повторял своё требование об экстрадиции в Турцию 73 человек из Швеции и Финляндии для одобрения заявок этих стран в НАТО. Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрём заявил, что его правительству будет легче ввести Швецию в НАТО, чем предыдущему. «У нас другая позиция», — сообщил он информационному агентству ТТ на прошлой неделе. Биллстрём считает, что социал-демократическое правительство Магдалены Андерссон было отягощено своим «багажом» в курдском вопросе. «Среди прочего, речь шла о сделанных заявлениях и о том, как рассматривалась деятельность курдских группировок на территории Швеции. Я считаю, что у пришедшего к власти правительства нет такого багажа», — заявил глава МИД Швеции, пишет Expressen.

Для того чтобы Турция одобрила заявку Швеции и Финляндии о членстве в НАТО, три страны заключили совместное соглашение с рядом обязательных для выполнения пунктов. Речь идёт, в том числе, о совместном сотрудничестве правоохранительных органов, служб безопасности и борьбы с терроризмом. Особо упоминаются курдские организации PKK и YPG/PYD. Вдобавок к этому Турция потребовала, прежде всего, от Швеции выслать ряд террористов, заключает Expressen.