Леонардо Ди Каприо и Джиджи Хадид вместе отметили Хэллоуин на фоне слухов о романе

Похоже, 47-летний Леонардо Ди Каприо и 27-летняя Джиджи Хадид, которые, по слухам, этой осенью начали встречаться, вместе отпраздновали Хэллоуин. Накануне их заметили на вечеринке Circoloco на Бруклинской военно-морской верфи. По словам очевидцев, на мероприятие пара приехала в компании сестры Джиджи Беллы Хадид, супермодели Ирины Шейк и арт-дилера Хелли Нахмад.

Лео носил устрашающую маску большую часть ночи, и снимал ее, только когда пил, – рассказал инсайдер.

Отметим, что на этой же вечеринке засветились модель Стелла Максвелл, звезда “Янкиз” Джанкарло Стэнтон, а также звезда “Дома Дракона” Мэтт Смит, который нарядился в костюм вампира.

Слухи о том, что Леонардо Ди Каприо влюбился в Джиджи Хадид появились в сети в начале сентября, почти сразу после его расставания с последней девушкой-моделью Камилой Морроне. Позже их заметили вместе на афтепати Недели моды в Нью-Йорке, однако впоследствии отец Джиджи, бизнесмен Мохамед Хадид опроверг саму возможность романа между ними. А уже в конце месяца осведомленный источник таблоида Us Weekly сообщил, что кинозвезда, наконец, официально встречается со своей новой избранницей. Впрочем, пока что сами Лео и Джиджи никак не комментировали свои отношения.