Королева ночи: как создать страшно красивый макияж для Хэллоуина и не только

1. Рекомендуем начать с губ, чтобы легче “дорисовать” в голове оставшийся образ. Легкий блеск и нежный натуральный оттенок: губы nude всегда актуальны, будь то Хэллоуин или романтическое свидание. Подобрали светло-персиковый Sorbet #03 из серии блеск-бальзамов Latte Beauty Jealous, которые не только придают объема и сияния, но и глубоко увлажняют губы, снимая раздражение.

2. Основной акцент в макияже – глаза: дерзкие и слегка драматичные. Растушеванные фиолетово-розовые тона с перламутром на веках и темно-сливовый контур глаз, ближе к росту ресниц – все это новые тени-карандаши для век Equilibrium от Latte Beauty в оттенках: Energy #04 для более яркого стиля и Confidence #02 для глубокого выразительного затемнения. Текстура универсальная и легко наносится, поэтому не бойтесь переборщить с цветом.

3. Слегка подчеркнули брови, сохранив их естественный цвет, чтобы не перегрузить глаза, с помощью карандаша для бровей Latte Beauty Easy Trick в оттенке Brown. Карандаш двусторонний, с кисточкой для растушевки – очень удобный вариант для любителей многофункциональной косметики.

4. Завершили макияж глаз объемными графическими стрелками с легкой волной, которые обрамляют глаза от внутреннего века до висков. Чтобы получить интенсивный черный цвет, использовали жидкую подводку Latte Beauty Quick Flick с эластичным кончиком для стрелок любой ширины.

5. И, конечно, пышные ресницы в качестве финального штриха. Легкими движениями щеточкой туши Latte Beauty False Lashes разделяем ресницы и хорошо прокрашиваем их от корней.

6. Ничего лишнего с волосами: подчеркиваем естественную волну и аккуратно убираем за спину, открывая шею.