 

Россия предоставит Турции отсрочку по платежам за газ до 2028 года

01.11.2022, 19:33, Разное
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В рамках сделки по созданию в Турции крупного газового хаба российская сторона готова пойти Стамбулу на уступки в виде отсрочки по платежам за голубое топливо до 2028 года.

Представители российского правительства убеждены, что такая мера позволит снизить темпы инфляции в государстве-партнёре и поможет Реджепу Эрдогану вновь победить на президентских выборах.

Санкции против России– В случае поражения Эрдогана сделка по созданию газового хаба может оказаться под вопросом, а в таком случае мы рискуем потерять европейский рынок, откуда нас и так всячески выгоняют, – заявил пожелавший остаться неизвестным министр Александр Н. – В то же время отсрочка совершенно не угрожает российскому бюджету. Все те или иные виды скидок это не льготы, а гуманитарная миссия нашей страны. Если мы идём навстречу врагам, то почему не помочь дружественному государству?

Из договорённостей следует, что в случае, если Турция к 2028 году не сможет накопить достаточного количества средств для погашения задолженности, страна сможет рассчитаться с Россией плодо-овощной продукцией, тканями, товарами лёгкой и кожевенной промышленности, а также скидками для российских туристов на отдых на турецких курортах.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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