Петербуржцы сообщают о новых повестках даже после завершения частичной мобилизации

Военкоматы Санкт-Петербурга продолжили призыв в рамках частичной мобилизации даже после официального завершения всех мероприятий.

Частичная мобилизация в Северной столице завершена 29 октября. Об этом сказал военный комиссар города Сергей Качковский. В этот же день, по его словам, военкоматы должны были перестать разносить новые повестки. Однако даже после этого петербуржцы сообщают о попытках призыва.

Так, один из жителей Выборгского района рассказал «Фонтанке», что получил повестку 29 октября. Журналисты издания связались с сотрудниками районного военкомата, где им потвердели, что мобилизационные мероприятия еще не завершены. Позже в ряде Telegram-каналов начали появляться сообщения о новых повестках и «облавах» на горожан. Например, 31 октября сотрудники полиции останавливали мужчин у станции метро Ленинский проспект и дежурили у парадной дома на Каменноостровском проспекте.

Напомним, скандалы, связанные с ошибками частичной мобилизации, начались сразу же после ее объявления. Губернатор Петербурга Александр Беглов при этом просил горожан лично сообщать ему обо всех инцидентах, однако вскоре обвинил в провале мобилизации самих резервистов.