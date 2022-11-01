Трендовые юбки осени-зимы для женщин за 40: модели, которые сделают хитовым любой образ

Выбор стильной одежды для женщин старше 40 лет часто вызывает трудности. Дело в том, что наряды для такого возраста должны быть одновременно свежими и элегантными, отражать как собственный стиль, так и тенденции моды. На осень-зиму 2022-2023 года эксперты предлагают 4 беспроигрышные модели юбок.

Какой должна быть юбка для женщины 40+

Как заявляют стилисты, юбка должна в первую очередь подчеркивать женственность и элегантность своей обладательницы. В этом сезоне стоит обратить внимание на модели из плотных тканей, хорошо сохраняющих форму и тепло.

Оптимальным вариантом станут юбки длины миди и макси, однако самые смелые вполне могут примерить и некоторые модели мини.

Что касается подбора обуви, то здесь женщинам предлагают широкий простор для фантазии. Популярные этой зимой юбки можно носить с туфлями и ботильонами, с сапогами на каблуке, мартинсами или кроссовками.

Юбка-плиссе

Осенью 2022 на пике моды оказалась любимая многими юбка-плиссе. Такие модели выглядят одновременно женственно и лаконично. При этом модницы могут выбирать изделия в крупную и мелкую складку.

Кроме того, стоит обратить особое внимание на ткань юбки. Она может быть легкой или более плотной — и тот и другой вариант позволяет создавать огромное количество осенних образов. Однако мегапопулярными в этом году стали предметы одежды с металлическим или жемчужным блеском.

При создании образов юбку-плиссе стоит дополнить рубашкой или лаконичной блузкой. Это поможет уравновесить обилие складок на юбке.

Кожаная юбка

Кожаная одежда не выходит из моды уже несколько лет. Женщинам, у которых все еще нет в гардеробе юбки из кожи, самое время приобрести ее. При этом стоит выбирать приталенные модели по фигуре. Это может быть юбка-карандаш, асимметричная модель или юбка с запахом.

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Особое внимание стоит обратить на изделия миди с максимально простым кроем. Такая модель сможет легко вписаться в любой образ и подойдет для работы, прогулки или вечернего выхода в свет. При этом юбка вовсе не покажется скучной — акцент здесь будет именно на роскошной фактуре материала.

Что касается расцветки, то большинство модниц выбирают базовые цвета – черный или шоколадный (последний в этом сезоне предпочтительнее). Однако не стоит отказываться и от принтованных моделей (леопард, питон).

Трикотажные юбки

Трикотажную юбку можно назвать одной из лучших трендовых вещей в этом сезоне. Мягкая ткань отлично согревает в холодные осенние дни, практически не мнется и выглядит женственно и элегантно. Кроме того, она отлично сочетается с огромным количеством плечевых изделий. Ее можно смело комбинировать с лонгсливами, рубашками и блузками, кардиганами, свитерами и пиджаками.

Твидовая юбка мини

Некоторые полагают, что женщинам в возрасте старше сорока стоит оказаться от коротких юбок, однако модели из твида можно назвать исключением. Достаточно плотный материал хорошо держит форму и отлично подходит для любого образа (в том числе и офисного).

Такую юбку можно комбинировать как со строгими пиджаками и рубашками, так и с вязаными кофтами в стиле оверсайз.