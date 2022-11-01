 

“Это заказ”: сбежавшую за границу Пугачеву призвали осудить за ужасный поступок

01.11.2022, 18:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Этой осенью Алла Пугачева улетела вместе со своими детьми в Израиль, судя по всему, за новой жизнью. Вслед жена Максима Галкина* назвала россиян “холопами”, которые стали “рабами”. Конечно, из-за такого высказывания некогда обожаемая миллионами артистка подверглась опале.

По мнению Сергея Соседова, Пугачева сказала ужасные вещи. Мол, это недопустимо вообще ни для кого. Журналист считает, что исполнительница песни “Айсберг” должна быть осуждена общественностью, и 73-летней певице не место в рейтинге лучших артистов страны.

Дело в том, что 1 ноября ВЦИОМ представил топ артистов России-2022, в котором Алла Борисовна заняла второе место, уступив Полине Гагариной. Рейтинг был составлен якобы на основании опроса россиян, во что Соседов не верит. Музыкальный критик предположил, что в этот топ Пугачеву поместили заинтересованные лица.

“Это какой-то заказ в виду того, что какие-то пятые колонны существуют, чтобы ее как-то реабилитировать”, – высказал мнение Сергей.

В отличие от Аллы Пугачевой, Полина Гагарина действительно заслуженно занимает лидирующие позиции в подобных рейтингах. А супруга Максима Галкина*, как отметил Сергей Соседов, уже не поет “100 лет”.

* внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.07.22 / Мнение: Встречи Путина

18.01.22 / Увеличение родинок сигнализирует о развивающемся раке кожи

22.02.22 / Скандалы: В Петербурге остро не хватает объектов социальной инфраструктуры

14.09.22 / Вместе с ценами на энергию и продукты на рост в Германии пошла и инфляция

15.01.21 / Дональд Трамп купил апартаменты в Москва-Сити

19.07.20 / Российские СМИ обнародовали схему оружейных махинаций Никола Пашиняна

13.10.22 / Спецслужба госбезопасности Швеции предупредила о повышенных рисках совершения диверсий на электросетях

12.03.22 / Выживут только айтишники

16.06.22 / Поменял фамилию, поселился у цыган и бросил жену ради вдовы друга: что стало с известным Михайловым

23.07.21 / Россия потребует от Украины репарации за оккупацию Крыма с 1954 по 2014 год

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика