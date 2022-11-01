ЕР: Инициатива введении ответственности за уклонение от военной службы в период мобилизации утратила актуальность

Инициатива о введении ответственности за уклонение от военной службы в период мобилизации рассматривалась в самом начале объявления частичной мобилизации, однако сейчас она утратила свою актуальность, говорится в совместном комментарии председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова и председателя комитета по безопасности Василия Пискарева.

Инициатива была призвана выровнять ответственность за уклонение между призывниками и мобилизуемыми гражданами.

«На сегодняшний день частичная мобилизация завершена. Данная инициатива утратила свою актуальность. Государственной думой она не рассматривается», – говорится в сообщении в Telegram-канале ЕР.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что призыв в рамках частичной мобилизации в России завершен, подготовку проводят 259 тыс. мобилизованных.

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