 

ЕР: Инициатива введении ответственности за уклонение от военной службы в период мобилизации утратила актуальность

01.11.2022, 18:40, Новости дня
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Инициатива о введении ответственности за уклонение от военной службы в период мобилизации рассматривалась в самом начале объявления частичной мобилизации, однако сейчас она утратила свою актуальность, говорится в совместном комментарии председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова и председателя комитета по безопасности Василия Пискарева.

Инициатива была призвана выровнять ответственность за уклонение между призывниками и мобилизуемыми гражданами.

«На сегодняшний день частичная мобилизация завершена. Данная инициатива утратила свою актуальность. Государственной думой она не рассматривается», – говорится в сообщении в Telegram-канале ЕР.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что призыв в рамках частичной мобилизации в России завершен, подготовку проводят 259 тыс. мобилизованных.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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