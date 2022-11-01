 

Потерпевший поражение на выборах в Бразилии Болсонару отказался оспаривать результаты

01.11.2022, 18:40, Новости дня
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Президент Бразилии Жаир Болсонару не будет оспаривать результаты выборов, рассказал министр по связям с общественностью Фабио Фариа.

Как информирует Reuters со ссылкой на министра Болсонару собирается сделать официальное заявление о своем поражении на выборах во вторник во второй половине дня.

Министр добавил, что ультраправый лидер страны не будет оспаривать результаты выборов, передает РИА «Новости».

Напомним, бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва победил на выборах главы федеративной республики, опередив действующего лидера страны Жаира Болсонару почти на два миллиона голосов.

Президент США Джо Байден и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поздравили Лулу да Силву с победой на выборах. Позже к поздравлениям присоединился президент РФ Владимир Путин.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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