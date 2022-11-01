Сергей Лазарев показал фото с вечеринки в честь восьмого дня рождения сына

В 2014 году Сергей Лазарев впервые стал отцом – у музыканта родился сын Никита. А на днях мальчику исполнилось уже 8 лет, в честь чего гордый отец устроил масштабную вечеринку. В своем блоге Сергей опубликовал фотоотчет с детской вечеринки, темой которой стали супергерои. Не обошлось и без аниматоров в костюмах Халка, Супермена, Капитана Америки.

Отпраздновали день рождения Никиты! – написал музыкант под фотографиями. – Уже 8 лет! Сынок, как ты быстро растешь.

С первой до последней минуты все было на высшем уровне! Никита счастлив, его школьные друзья повеселились от души! Семья тоже в восторге! А какой шикарный торт в стиле супергероев у нас был!

Напомним, что Сергей Лазарев один растит 8-летнего сына Никиту и 4-летнюю дочь Анну. Певец не скрывает, что детей выносили суррогатные матери, но их имена он не планирует разглашать. В этом году Никита пошел во второй класс, а Аня ходит в подготовительную группу при том же учебном заведении.

В апреле Лазарев дал большое интервью, в котором рассказал, что отцовство его изменило. Он, чувствуя ответственность за детей, не позволяет себе ничего экстремального, например, прыгать с парашютом. Также он раскрыл, как относится к стереотипу “отец-одиночка”:

У нас много людей, которые хотят давать советы, когда их не спрашивают. Диванные критики — это отдельная история. Стараюсь этого не замечать. Я безумно люблю своих детей, они очень воспитанные, в меру скромные, не избалованные, любознательные. Люди, которые навешивают ярлыки, ничего обо мне не знают.

Я справляюсь со своими обязанностями, у меня хорошая семья, – рассказал он в беседе с РИА Новости.

Лазарев признался, что его дети еще достаточно малы, чтобы определиться с профессией, но уже проявляют себя в творчестве. Например, Никита занимается танцами.