Егор Крид, Дина Саева, Валя Карнавал, Нюша, Яна Рудковская и другие российские селебрити отметили Хэллоуин

Мы уже собрали фотогалерею самых необычных парных костюмов, а также самые откровенные женские образы западных селебрити, однако этот праздник за последнее десятилетие прочно закрепился и в нашей культуре. Российские знаменитости тоже не упускают возможность нарядиться накануне зловещего 31 октября.

В этом году многие традиционно вдохновились супергероикой, например, певица Юлия Гаврилина примерила образ Джокера, а Оксана Самойлова и Джиган поделили роли Чудо-женщины и Бэтмена. А кто-то — новинками от Netflix: Егор Крид нарядился серийным маньяком Джеффри Дамером. Не обошлось без вампирской тематики — такие образы выбрали Дилара Зинатуллина и Наталья Рудова — и классики — Настя Ивлеева была “мертвой невестой”, а Дина Саева — Мартишей Аддамс.

Больше образов смотрите ниже в подборке HELLO.RU.

Егор Крид Дина Саева Оксана Самойлова и Джиган с детьми Валя Карнавал Настя Ивлеева Дилара Зинатуллина Наталья Рудова Юлия Гаврилина Дети Яны Рудковской и Евгения Плющенко Нюша с детьми Дочь Риты Дакоты