Егор Крид, Дина Саева, Валя Карнавал, Нюша, Яна Рудковская и другие российские селебрити отметили Хэллоуин
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Мы уже собрали фотогалерею самых необычных парных костюмов, а также самые откровенные женские образы западных селебрити, однако этот праздник за последнее десятилетие прочно закрепился и в нашей культуре. Российские знаменитости тоже не упускают возможность нарядиться накануне зловещего 31 октября.
В этом году многие традиционно вдохновились супергероикой, например, певица Юлия Гаврилина примерила образ Джокера, а Оксана Самойлова и Джиган поделили роли Чудо-женщины и Бэтмена. А кто-то — новинками от Netflix: Егор Крид нарядился серийным маньяком Джеффри Дамером. Не обошлось без вампирской тематики — такие образы выбрали Дилара Зинатуллина и Наталья Рудова — и классики — Настя Ивлеева была “мертвой невестой”, а Дина Саева — Мартишей Аддамс.
Больше образов смотрите ниже в подборке HELLO.RU.
Егор КридДина СаеваОксана Самойлова и Джиган с детьмиВаля КарнавалНастя ИвлееваДилара ЗинатуллинаНаталья РудоваЮлия Гаврилина Дети Яны Рудковской и Евгения ПлющенкоНюша с детьмиДочь Риты Дакоты
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