Картофель гораздо полезнее, чем считалось ранее

Ученые Бостонского университета заявили, что картофель, вопреки расхожим утверждениям, очень полезен. Об исследовании специалистов пишет Journal of Nutritional Science.

В эксперименте приняли участие 2,5 тысячи человек в возрасте 30+. Эксперты детально изучили пищевые привычки добровольцев. Особенно их интересовали люди, в рационе которых присутствует картофель. Проанализировав полученные данные, ученые пришли к выводу, что люди, употребляющие в пищу картофель, реже остальных сталкиваются с диабетом второго типа.

Подчеркивается, что картофель является хорошим источником углеводов и клетчатки. Также в нем содержится калий, который поддерживает здоровье сердечно-сосудистой и нервной систем.