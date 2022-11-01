 

Картофель гораздо полезнее, чем считалось ранее

01.11.2022, 18:05, Разное
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Ученые Бостонского университета заявили, что картофель, вопреки расхожим утверждениям, очень полезен. Об исследовании специалистов пишет Journal of Nutritional Science.

В эксперименте приняли участие 2,5 тысячи человек в возрасте 30+. Эксперты детально изучили пищевые привычки добровольцев. Особенно их интересовали люди, в рационе которых присутствует картофель. Проанализировав полученные данные, ученые пришли к выводу, что люди, употребляющие в пищу картофель, реже остальных сталкиваются с диабетом второго типа.

Подчеркивается, что картофель является хорошим источником углеводов и клетчатки. Также в нем содержится калий, который поддерживает здоровье сердечно-сосудистой и нервной систем.


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