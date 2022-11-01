Картофель гораздо полезнее, чем считалось ранее
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Ученые Бостонского университета заявили, что картофель, вопреки расхожим утверждениям, очень полезен. Об исследовании специалистов пишет Journal of Nutritional Science.
В эксперименте приняли участие 2,5 тысячи человек в возрасте 30+. Эксперты детально изучили пищевые привычки добровольцев. Особенно их интересовали люди, в рационе которых присутствует картофель. Проанализировав полученные данные, ученые пришли к выводу, что люди, употребляющие в пищу картофель, реже остальных сталкиваются с диабетом второго типа.
Подчеркивается, что картофель является хорошим источником углеводов и клетчатки. Также в нем содержится калий, который поддерживает здоровье сердечно-сосудистой и нервной систем.
Смотреть комментарии → Комментариев нет