 

Иск на 42 млн рублей может обанкротить «КСП Василеостровский» в угоду Смольному

01.11.2022, 18:05, Разное
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«Комбинат социального питания Василеостровского района» получил иск на 42 млн рублей от транспортной компании «Регион Транс». СМИ не исключают возможности заинтересованности в процессе властей Санкт-Петербурга.

На данный момент неизвестно, что стало причиной иска, однако, как выяснили журналисты, незадолго до этого у «Регион Транс» сменился владелец. Им стал некий Александр Крутаков. Кроме того, гендиректор сменился и у «КСП Василеостровского района». Пост заняла Юлия Щербакова, она может быть родственницей экс-главы администрации Центрального и Красногвардейского районов Марии Щербаковой, которая также считается близкой подругой бывшего руководителя Управления социального питания Натальи Петровой.

Не исключено, что Петрова продолжает влиять на рынок соцпитания. В 2022 году должность замдиректора главы УСП заняла Ольга Гапонова, ранее при Петровой она руководила комбинатом «Юность». Позднее предприятие обанкротилось, причиной для этого стал иск от госкомбината «Столовая №14», им руководил сожитель Гапоновой мошенник Сергей Злобин. Мужчина ранее уже был причастен к рейдерским захватам. Среди новых лиц петербургского соцпита выделяется и тезка главы городского соцпита 90-х Наталья Валентиновна Петрова, которая связана с вышеупомянутым семейством Щербаковым. В их кругу общения числится и назначенная на должность главы УСП Алена Мироненко.

Таким образом, в петербургском Управления социального питания работают чиновники, которые поддерживают связи между собой и уже участвовали в банкротстве госкомбинатов. Поэтому не исключено, что иск против «КСП Василеостровский» может привести к намеренному банкротству компании, в котором заинтересованы чиновники Смольного для продвижения на рынок соцпита частных комбинатов. 


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