Скандалы: Как обаятельный москвич нагрел матёрых перекупщиков iPhone на 200 млн

В Москве задержан Алексей Михайлов, который мог быть замешан в крупнейшей афере последних лет

Одни клиенты предприимчивого молодого человека теперь пишут ироничные стихи, другие пребывают в шоке и тяжёлой депрессии, потому что потеряли миллионы рублей. Многие влезали в крупные кредиты. Теперь их атакуют кредиторы и коллекторы. Один из пострадавших, например, рассказал Лайфу, что лишился 10 миллионов рублей. Среди жертв вероятного обмана оказались даже тёртые оптовые торговцы продукцией Apple.

Общее число считающих себя обманутыми составляет около тысячи человек, которые лишились примерно 200 миллионов рублей. Сам гений сомнительных схем — 29-летний Алексей Михайлов — подался в бега вместе со своей женой Азизой родом из Таджикистана и украденными миллионами.

В четверг появилась информация о задержании Михайлова. Если следователи соберут доказательства, то по статье о мошенничестве в особо крупном размере ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

По данным Лайфа, ранее Михайлов уже мог быть судим за мошенничество в 2017-м. С помощью фальшивой товарной накладной его полный тёзка получил на складе фирмы «Камчатско-сахалинская икра» деликатесы на 2,2 миллиона.

Как обманывают на сайтах объявлений

После введения против России санкций и ухода с рынка крупных западных компаний единственной возможностью получать товары стал параллельный импорт. Раньше он был под запретом, но в июне появился закон, освобождающий импортёров от уголовной и административной ответственности. Товары пошли в Россию, а часть из них даже стала стоить дешевле, чем раньше. Впрочем, цены на продукцию Apple традиционно остаются высокими.

Это на руку «серым» поставщикам и мошенникам. Если первые действительно возят небольшие партии по низкой цене, то вторые торгуют воздухом. Неприметный и скромный москвич Алексей Михайлов не только запустил на сайтах бесплатных объявлений масштабную аферу с фейковыми айфонами, но и смог обвести вокруг пальца опытных перекупщиков.

Судя по отзывам потерпевших, картина была такой: в начале лета Михайлов под аккаунтом АЛЕКС стал публиковать объявления о продаже гаджетов Apple по весьма привлекательным ценам — на 20% ниже рынка.

Цену Михайлов объяснял параллельным импортом. Мол, товар доставлялся проверенными поставщиками прямо из ОАЭ. Однако купить новейшие модели iPhone, часы Apple Watch, планшеты iPad и ноутбуки Macbook можно было только по полной предоплате. Желающие могли оформить договор, в том числе и дистанционно.

Жертвы пирамиды Apple

Конечно же, никаких поставщиков из ОАЭ или других стран у Михайлова не было. Он использовал старый приём мошенников — создал иллюзию, что схема работает. Получив предоплату, он покупал у других «серых» продавцов продукцию Apple по полной цене и отправлял её своим клиентам. Он сознательно нёс убытки, чтобы получить на площадках бесплатных объявлений положительные отзывы, а значит, и доверие потенциальных клиентов.

Вскоре клиенты потекли рекой. Они действительно получали новые айфоны на 10–20% ниже рынка, бонусом наушники Apple и бесплатную экспресс-доставку хоть на Дальний Восток. На доске объявлений Михайлов быстро набрал высокий рейтинг и кучу восторженных отзывов. Однако единичные частные клиенты мало интересовали Михайлова — они были лишь наживкой для крупных оптовиков.

Наконец молва о волшебных ценах АЛЕКСа облетела радиорынки и магазины. Матёрые перекупщики, которые прекрасно знают «серые» схемы, не заметили подвоха и стали заказывать крупные партии. С ними мошенник встречался лично в ресторане «Якитория» в ТЦ «Крылья».

Скромный с виду парень спортивного телосложения в общении всегда был вежлив и внимателен. Некоторые, попавшись на его удочку, давали ему деньги даже без договоров, не проверяя поставщиков, не требуя чеков и накладных. Таким Михайлов обещал телефоны почти за 40% от стоимости. Перекупщики занимали крупные суммы у своих друзей и коллег, брали кредиты в банках.

Как раскрыли обман АЛЕКСа с iPhone

Скоро начались проблемы с поставкой товара — он часто приходил в неполной комплектации. Потом стали задерживаться и оптовые партии. Михайлов объяснял это проблемами поставщиков и кормил клиентов «завтраками». В октябре многие клиенты жулика почувствовали неладное и стали искать его, требуя вернуть деньги. Некоторым он задолжал более 15 миллионов рублей. Потерпевшие стали объединяться в чатах, писать заявления в полицию и готовить коллективный иск.

Михайлов не сбегал, проводил видеоконференции с клиентами, обещая всё уладить. На одной из них он заявил, что якобы для улаживания вопросов с поставщиками ему нужно 15 миллионов рублей, мол, если каждый скинется по 75 тысяч, он всё решит в короткие сроки. Жена Азиза также участвовала в конференциях, подыгрывая мужу. Наконец продавцу надоело водить людей за нос — в прошлую пятницу Михайлов последний раз вышел в эфир, после чего отключил телефоны и пропал из виду.

Вряд ли Михайлов смог бы долго бегать — загранпаспорта у него нет, поэтому границы закрыты. Для него даже лучше, что его первыми нашли сыщики угрозыска, а не нанятый крупными оптовиками криминалитет. А для обманутых клиентов эта история станет ещё одним уроком, когда жадность затмевает разум. Винить им нужно только себя.

Станислав Сенькин, Орхан Шикаров

Оригинал материала: “Лайф”