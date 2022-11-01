 

Раздутую Седокову нашли в куче мусора: Денег нет

01.11.2022, 17:25, Разное
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Певица и
экс-участница группы “ВИА-Гра” Анна Седокова любит рассуждать на
разные темы в своем микроблоге. На днях маму троих детей буквально атаковали вопросами
про финансы и заработок. Поклонникам интересно, как Анна Седокова так успешно распоряжается
своим доходом.

Вместо откровений
артистка решила “разоблачить” продавцов модных курсов по загадыванию
желаний и визуализированию целей. Сейчас в Интернете можно найти массу платных
марафонов и курсов, создатели которых обещают помочь людям стать успешнее. Но
вот Анна Седокова не верит громким обещаниям и считает, что для успеха нужно
просто много работать.

“Почему вы
мало зарабатываете? Потому что вы мало работаете) Словили инсайт? А если много
и денег нет, то работаете не там и занимаетесь не тем”, — заявила Анна
Седокова.

Правда,
фотографию для такого мотивирующего поста артистка выбрала своеобразную. Подписчики
нашли Анну в куче черных мусорных пакетов, набитых непонятными предметами. Скорее
всего, фото было сделано рано утром — раздутую Анну Седокову выдали утренние
отеки на лице. По мнению фолловеров, выглядит так, будто Седокова подрабатывает
горничной в отеле.


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