Раздутую Седокову нашли в куче мусора: Денег нет

Певица и

экс-участница группы “ВИА-Гра” Анна Седокова любит рассуждать на

разные темы в своем микроблоге. На днях маму троих детей буквально атаковали вопросами

про финансы и заработок. Поклонникам интересно, как Анна Седокова так успешно распоряжается

своим доходом.

Вместо откровений

артистка решила “разоблачить” продавцов модных курсов по загадыванию

желаний и визуализированию целей. Сейчас в Интернете можно найти массу платных

марафонов и курсов, создатели которых обещают помочь людям стать успешнее. Но

вот Анна Седокова не верит громким обещаниям и считает, что для успеха нужно

просто много работать.

“Почему вы

мало зарабатываете? Потому что вы мало работаете) Словили инсайт? А если много

и денег нет, то работаете не там и занимаетесь не тем”, — заявила Анна

Седокова.

Правда,

фотографию для такого мотивирующего поста артистка выбрала своеобразную. Подписчики

нашли Анну в куче черных мусорных пакетов, набитых непонятными предметами. Скорее

всего, фото было сделано рано утром — раздутую Анну Седокову выдали утренние

отеки на лице. По мнению фолловеров, выглядит так, будто Седокова подрабатывает

горничной в отеле.