 

Россия и Иран договорились о подписании соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС

01.11.2022, 17:20, Новости дня
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Россия и Иран договорились подписать в ближайшее время соглашение о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), сообщил вице-премьер Александр Новак.

По его словам, компании из РФ и Ирана уже сотрудничают в совместных проектах в области машиностроения, автомобилестроения и авиастроения.

Новак также заявил, что Москва и Тегеран также договорились развивать логистику, вместе строить солнечные и ветряные электростанции, сотрудничать в сфере атомной промышленности, передает Sputnik.

«Мы договорились также снимать все барьеры, существующие сегодня на пути развития торговли между нашими странами. И речь идет о снижении барьеров на границах третьих стран. Договорились о заключении в ближайшее время соглашения о зоне свободной торговли между Ираном и Евразийским экономическим союзом», – цитирует РИА «Новости» Новака.

Ранее Новак рассказал о работе по подключению иранских банков к российскому аналогу SWIFT.

Напомним, в мае Новак заявил, что российская и иранская стороны договорились перейти на максимально возможный уровень взаиморасчетов в нацвалютах, сообщил сопредседатель межправкомиссии РФ и Ирана.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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