Моряки в соцсетях сообщили о подготовки провокации в Черном море с проходом судна по зерновому коридору

В Черном море готовится провокация с попыткой прохода иностранного судна по зерновому коридору без досмотра и согласования после того, как Министерство обороны РФ приостановило движение судов по этому маршруту из-за атаки на корабли Черноморского флота.

Информация появилась в крупном Telegram-канале моряков, который цитирует Life. В сообщениях экипаж одного из кораблей сообщает, что владельцы судна требуют идти в Одессу без инспекции со стороны ООН по зерновому коридору.

«Люди, что делать? Зерновой коридор закрыли, а компания хочет, чтобы мы пошли на Украину. Что делать? <…> Мы идем без инспекции ООН», – пишут моряки.

Ранее сообщалось о начале работы проекта по доставке зерна с Украины через Румынию «Дунайский зерновой путь».

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