 

В Москве пройдет выставка «Украина. На переломах эпох»

01.11.2022, 17:20, Новости дня
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В Москве в Центральном Манеже с 4 по 24 ноября 2022 года пройдет выставка к Дню народного единства «Украина. На переломах эпох», экспозиция расскажет о ключевых, поворотных моментах, о которых в РФ и в Украине важно помнить.

Десять тематических залов экспозиции охватят большой исторический период от основания Древнерусского государства до современности, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Наряду с фотографиями, видеоматериалами и кинохрониками в экспозиции будут представлены карты, плакаты и многочисленные архивные документы. Из соображений объективности, также будет представлена трактовка исторических событий с точки зрения Украины. При создании экспозиции использованы современные мультимедийные технологии: проекции, кинекты, интерактивные панели.

Экспозиция развернется на основном этаже Центрального Манежа и займет 4000 квадратных метров площади комплекса. Работа экспозиции будет сопровождаться насыщенной экскурсионной и культурной программой, подготовленной Министерством культуры РФ и историческим парком «Россия – Моя история».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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