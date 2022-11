Муж Зары Тиндалл и зять принцессы Анны подтвердил свое участие в экстремальном реалити-шоу

Слухи, которые появились в середине октября, подтвердились – Майк Тиндалл, муж Зары Тиндалл (единственной дочери принцессы Анны), лично подтвердил свое участие в экстремальном реалити-шоу “Я – знаменитость… Заберите меня отсюда!” (I’m A Celebrity… Get Me Out of Here!). Несколько минут назад 44-летний экс-регбист опубликовал в своем блоге промофото из предстоящего проекта. На снимке он позирует в ковбойской шляпе, коричневой рубашке, красных штанах и жилетке на фоне джунглей. В подписи он оставил лишь несколько эмоджи в виде пальмы, дерева, гусеницы, муравья и флага Австралии. Съемки шоу пройдут как раз на этом континенте.

Аналогичные снимки появились на официальных страницах реалити-шоу и британского телеканала ITV, где его и покажут. Дата премьеры пока не называется.

Напомним, I’m A Celebrity… Get Me Out of Here! – это британское реалити-шоу на выживание, созданное London Weekend Television, произведенное ITV Studios и транслируемое на телеканале ITV. В нем группа знаменитостей живет вместе в экстремальных условиях с минимальными удобствами. Это что-то отдаленно похожее на российское реалити-шоу “Последний герой”.

Кстати, как утверждают инсайдеры, Майк Тиндалл не стал спрашивать разрешения у короля Карла III на участие в подобном шоу. При этом эксперт по поп-культуре и брендам Ник Эде утверждает, что Майк может заработать до 150 000 фунтов стерлингов за участие в передаче, участники которой проходят весьма сомнительные испытания, включая потребление в пищу гениталий животных.

Это уже второе участие Тиндалла в реалити-шоу: в 2015 году бывший регбист появился на Channel 4 в шоу о зимних видах спорта “Прыжок”, в котором он участвовал в ряде соревнований по прыжкам с трамплина. Также Майк ведет подкаст The Good, The Bad & The Rugby вместе с другими спортсменами из этой области – Джеймсом Хаскеллом и Алексом Пейном.