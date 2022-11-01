 

Джонни Депп в роли короля Людовика XVI в фильме “Фаворитка” – новый кадр

01.11.2022, 17:00, Разное
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Нет, это не очередной костюм на Хэллоуин, как вы могли бы подумать, а кадр Джонни Деппа из предстоящего исторического фильма “Фаворитка” режиссера Майвенн Де Леско. Новым, пока что лишь вторым по счету, поделилась пресс-служба стримингового сервиса Netflix.

В отличие от первого кадра, на новом актер предстает без грима, напудренного добела лица и без повязки на глаза. Депп в образе короля Людовика XV стоит в анфас и смотрит перед собой, а на нем треуголка, бордовый бархатный сюртук с ярко-красной рубашкой под ним и бордовых атласных брюках. В правой руке он держит жезл. Позади него можно рассмотреть кровать с балдахином и картины: например, слева – портрет супруги Марии Лещинской и одного из их десяти детей, Людовика Фердинанда, дофина Франции.

Съемки фильма “Жанна Дюбарри” (Jeanne Du Barry), который в российском прокате уже получил название “Фаворитка”, начались 26 июля и уже скоро завершатся. Среди мест съемок значится Версаль и другие парижские замки. В начале июля ходили слухи, что проект финансирует Netflix, однако представители стримингового гиганта эту информацию отрицают, подчеркивая, что платформа просто лицензирует фильм для трансляции на территории Франции.

В основе сюжета предстоящего фильма – история Жанны Беку, которая родилась в 1743 году в семье обедневшей швеи. Благодаря своему уму и привлекательности она стала любимой фавориткой короля Людовика XV. Фильм снимет Майвенн Ле Беско (“Мой король”, “ДНК”, “Ретушь”), она же сыграет графиню Жанну Дюбарри. 

Фильм выйдет на Netflix и во французский прокат в 2023 году.


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