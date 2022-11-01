Скандалы: Наука тратить деньги

Почему министр науки и высшего образования теряет кадры

В мае 2018 года Минобрнауки РФ разделили на три отдельных ведомства. 21 января 2020 года министром просвещения РФ назначен Сергей Кравцов, ранее возглавлявший Рособрнадзор, а ректор Тюменского госуниверситета Валерий Фальков стал новым министром науки и высшего образования РФ. Фальков делал карьеру в академической среде. В 2013 году он был избран ректором ТюмГУ, вошел в Тюменский региональный политсовет партии «Единая Россия». Оба министра тут же начали активно трудиться на отечественном информационном поле, впрочем, не сильно углубляясь в тяжелую почву. Следом за Фальковым переехала в Москву, и в апреле 2020 года стала заместителем министра и Елена Дружинина.

Теоретики

Министры, например, не озаботились хлопотами о том, чтобы освободить от частичной мобилизации своих коллег – граждан, имеющих ученые степени кандидатов и докторов наук. Такой законопроект 25 октября в Госдуму внес депутат от КПРФ Михаил Матвеев (доктор исторических наук, профессор Самарского университета). Он даже уточнил: инициатива не потребует дополнительного финансирования из бюджета.

Но оба научно-просветительских министра не забыли сообщить, что поддержали законопроект о создании движения российских детей и молодежи «Большая перемена», внесенный в Госдуму 19 мая (в день 100-летия пионерии), «чтобы содействовать проведению государственной политики в интересах детей и молодежи». Оба чиновника вошли в набсовет движения.

И Кравцов, и Фальков высказались – самыми общими и банальными словами – о целях развития науки и образования. Первый убежден: именно школа формирует ключевые базовые знания, которые учащиеся в будущем будут успешно использовать, важная задача школы – сформировать мировоззрение учащегося. Второй озабочен тем, чтобы учащийся был готов творить, мыслить, рисковать и идти вперед. Для этого нужно изменить мировоззрение учителей и преподавателей. Молодому человеку, начиная со старших классов, необходимо предоставить возможности, в том числе и для ошибок.

В июле 2022 года, когда уже полгода продолжалась специальная военная операция на территории Украины, и дело шло к мобилизации, министр образования Валерий Фальков, ее не замечая, заявил, что студентов технических специальностей нужно временно отправлять в творческие вузы. Это даст возможность студентам получить дополнительное образование. При этом студентов из университетов, подобных ГИТИСу, посылать в технические вузы для обучения не нужно, им будет достаточно «экскурсии».

Валерий Фальков выступил против формальностей. Чтобы получить кандидатскую степень, достаточно защитить доклад на основе ранее опубликованных научных статей – минимум пяти. Его предложение касается в первую очередь «технической, физико-математической, химической, биологической, геолого-минералогической, географической отраслей науки и архитектуры». Именно в этих областях имеются значительные исследования, занимающие время, и аспиранты не всегда успевают в установленные сроки оформить текст диссертации и необходимые документы. Он пояснил: «Если в физических и математических науках плагиата почти не бывает, то в других отраслях он встречается».

Другая громкая инициатива Фалькова – отход от Болонской системы, к которой Россия присоединилась в 2003 году. Глава Миннауки заявил, что РФ будет разрабатывать собственную – «уникальную» – модель высшего образования. При этом министр признает, что «плавная и последовательная перестройка» системы высшего образования «растянется на многие годы вперед».

Коллеги-практики

Однако пока министр занимался теоретическими изысканиями, рассуждал о новых принципах и глобальной перестройке высшего образования, его заместители, похоже, предпочитали заниматься практическими делами. Например, замминистра министра науки и высшего образования России Марина Лукашевич получила немалый срок: в июне этого года. Судья Елена Каракешишева, которая специализирует на рассмотрении уголовных дел «випов», приговорила ее к шести с половиной годам заключения. В ходе следствия и суда было установлено, что госпожа Лукашевич с подельниками участвовала в хищении 50 млн руб бюджетных средств, выделенных родным министерством на различные разработки и исследования в Центре развития науки (ЦРН), который она возглавляла.

Елена Дружинина, другой заместитель министра-теоретика Валерия Фалькова, тоже была замечена в более приземленных, будничных ситуациях – за обустройством новых квартир, и не только московских.

Когда Дружинина стала заместителем министра, ей было 36 лет, и до назначения Фалькова она работала руководителем управления стратегических коммуникаций Тюменского госуниверситета. И там, и потом в министерстве, чиновница отвечала за РR. Информация о ее собственных деяниях почти каждый день появлялась на сайте министерства: «Елена Дружинина отметила, что одна из важнейших задач для страны сегодня – вопрос противодействия фальсификации истории…», «сопредседатель Экспертного совета премии «За верность науке» Елена Дружинина.. », «Елена Дружинина, мэр города Сочи Алексей Копайгородский и декан…».

Сестры

Замминистра уделяла большое внимание программе «Приоритет-2030» – формирование ста современных университетов. Оператором программы, выбирающим, кому именно оказывать поддержку, в том числе финансовую, стало ФГАНУ «Центр социологических исследований «Социоцентр». В августе 2021 года и.о. директора «Социоцентра» стала Ирина Жукова. Как утверждают СМИ, это родная сестра Елены Дружининой.

Однако дочерняя структура министерства науки занимается не только научными исследованиями и разработками в области общественных и гуманитарных наук. «Социоцентр» умеет жить красиво, умело и правильно проводить госзакупки. Источники финансирования указаны прямо: субсидия на реализацию федеральных проектов (в том числе упомянутый «Приоритет-2030»).

Только за последние полгода прошло примерно три десятка закупок на оказание услуг по организации питания на мероприятиях социологов, оказание услуг по созданию сайта, поставке профессионального аудио/видео оборудования для проведения мероприятий (на 8-10 млн руб каждая).

Стоит внимания, например, оказание услуг по организации питания на мероприятиях ФГАНУ «Социоцентр». Закупки проводятся у одного участника, они «должны соответствовать условиям обслуживания и применяемых в процессе обслуживания мебели, оборудования гигиеническим, антропометрическим и физиологическим возможностям потребителей; эстетичности (стилевое единство, гармоничность дизайна помещений для потребителей и условий обслуживания, в том числе внешний вид персонала, оформление меню, сервировка стола, оформление и подача блюд и напитков)».

Питание четырехразовое, на каждый прием пищи предлагается один из двух вариантов.

Отрывок из одного меню только кофе-брейка. Чай, кофе, закуски: мини-сэндвичи с ветчиной и сыром, мини-полоска с курагой. Горячие блюда: мини-шашлычки, креветка с ананасом. Десерты: мини-эклеры, панна-кота с малиной, шоты из свежих фруктов и ягод (ананас, клубника, голубика).

Счетная палата проверила, как в 2021 году исполнился бюджет Минобрнауки и подведомственный ему «Социоцентр», и выявила нарушения бюджетного и бухгалтерского учета и отчетности – на 6,8 млрд рублей и на 1,7 млн рублей, соответственно. Все они были устранены в ходе проверки, никто не был наказан.

Но все же что-то в Минобрнауки пошло не так. 6 и 7 октября деятельность Елены Дружининой еще подробно описывалась на сайте ведомства, ее представляли как «идейного вдохновителя проекта «Женщины: Школа наставничества». 7 октября ее с должности уволили, перевели на другую работу.

Ирина Жукова пока еще числится и.о. директора «Социоцентра», но 17 октября она зарегистрировала собственное ООО «Инносфера», основной вид деятельности – научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук, которым и руководит. Возможно, теперь ее фирма будет поставлять участникам семинаров Министерства науки «салат из форели с цитрусовыми сегментами и мини-Павлову с клубникой» – за хорошие чаевые. Если у Фалькова и Дружининой все обойдется, конечно…

Тамара Лапшинская

Оригинал материала: “Наша Версия”