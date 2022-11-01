 

На пике популярности. С чем носить трендовые кожаные юбки осенью и зимой

01.11.2022, 16:15, Разное
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Кожаная юбка — стильная, но достаточно сложная как для создания эффектных образов вещь. Редко можно подобрать изделия, которые бы гармонично с ней сочетались. И все же хорошие комбинации есть. Вдохновляйтесь примерами.

Красивые образы

В моде любые изделия из кожи, поэтому следуем тренду и создаем тотал лук: комбинируем все предметы гардероба из кожи. Например, юбку и пиджак или блейзер с кожаными ботинками.

Вы будете удивлены, но кожаная юбка хорошо смотрится с джинсовой курткой.

Для создания нарядного образа обратите внимание на плиссированную юбку. Не бойтесь сочетать ее с топом какого-нибудь насыщенного и яркого оттенка.

Более сдержанный образ можно получить, если создать лук тотал блэк, облачившись во все черное. Боитесь мрачности? Тогда разбавьте комплект аксессуарами под золото (или золотыми украшениями).

Для создания лука в стиле кэжуал на осень сочетайте юбку с рубашкой на пуговицах и вязаным жилетом. Головной убор эффектно завершит образ. Это может быть обычная бейсболка или «плюшевая» панамка.

Если на улице прохладная погода, тогда можете смело надевать юбку со свитером.

Изделие может быть как однотонным, так и разноцветным, и с принтом на ваше усмотрение. И все же постарайтесь, чтобы изделия сочетались между собой.

Например, черный низ и белый верх.


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